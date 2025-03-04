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Filipinler'de savaş uçağı tatbikat esnasında kayboldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 11:05
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Filipinler’de savaş uçağı tatbikat esnasında kayboldu

Filipinler Hava Kuvvetlerine ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat esnasında kayıplara karıştı. Hava Kuvvetleri, kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

"Philstar" gazetesinin haberine göre, tatbikat kapsamında FA-50 tipi savaş uçakları Cebu kentinden havalandı.

Uçakların hedeflenen bölgeye ulaşmasından dakikalar önce bir tanesi ile iletişim koptu.

Diğer uçakların kayıp uçakla temas kurma denemeleri ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Hava Kuvvetleri, kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

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