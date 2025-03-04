'İsrail'e kırmızı kart göster' çağrısı dünyada yayılıyor!
Soykırımcı İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırıları nedeniyle İskoçya ekibi Celtic'in 'Yeşil Tugay' (Green Brigade) taraftar grubunun başlattığı 'İsrail'e kırmızı kart göster' çağrısına İrlanda'nın Bohemian takımı taraftarları da katıldı. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarla İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu.
İrlanda Premier Lig'in 4. haftasında Drogheda United'ı konuk eden Bohemian'da taraftarlar, İsrail'e kırmızı kart gösterdi.
Başkent Dublin'deki Dalymount Park'ta oynanan ve konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Bohemian taraftarları, tribünlerde Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla İsrail'in soykırımına tepkilerini ortaya koydu.
Taraftarların soykırımcı İsrail'e yönelik tepki gösterisinde, tribünlerin bir bölümü adeta kırmızıya büründü. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarla İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu.
UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulunan taraftarlar, üzerinde "Show Israel The Red Card (İsrail'e Kırmızı Kart Göster)" ifadesinin yer aldığı pankart açtı.
Bohemian Kulübü de o anları sosyal medya hesaplarında alkış emojisi ile paylaşarak taraftarına destek oldu.
CELTİC TARAFTARLARININ ÇAĞRISI ETKİLİ OLDU
Statlarda yaşanan İsrail'e yönelik protestolar, uzun zamandır dünya genelinde birçok ülkede görülüyor.
İskoçya'da Celtic'in 'Yeşil Tugay' taraftar grubunun başlattığı "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına, İskoçya'dan Türkiye'ye, İspanya'dan İtalya'ya, Brezilya'dan Malezya ve Şili'ye kadar 30'dan fazla ülkede taraftar grupları destek veriyor.
Bu kapsamda İspanya'da Osasuna, Alaves, Sevilla ve Rayo Vallecano, İtalya'da Empoli, Brezilya'da Sao Paulo, Malezya'da Selangor, Şili'de ise Colo Colo taraftarları, tribünlerde "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" yazılı pankart açtı.
FIFA VE UEFA'DAN ÇİFTE STANDART
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 397'ye, yaralıların sayısı ise 111 bin 824'e yükselirken İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeyi sürdürdü.
Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana kınama mesajı dahi yayımlamadı. İsrailli sporcular, Filistin topraklarında sporcular öldürülürken, uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti.
İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşlarının, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.
UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadelerinin yer aldığı mesaj yayımlamıştı. Aynı gün toplanan FIFA, Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı. Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almıştı.
Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.
UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın, İsrail konusunda deyim yerindeyse "üç maymun"u oynadı. Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan men edilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonuna olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi veremedi.
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