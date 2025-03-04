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İspanya'da iki turist otobüsü çarpıştı: 34 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 10:29
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İspanya’da iki turist otobüsü çarpıştı: 34 yaralı

İspanya'nın Barselona kentinde turistleri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

Barselona yerel yönetim yetkilileri, bölgede gezide olan İtalyan öğrencileri taşıyan bir otobüsün, gemi turuyla limana gelen turistlerin bulunduğu bir otobüse, kent merkezindeki Diagonal de Barselona Bulvarı'nda çarptığını bildirdi.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

Bir otobüsün ağaca vurarak durduğu kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İspanya’da iki turist otobüsü çarpıştı: 34 yaralı İspanya’da iki turist otobüsü çarpıştı: 34 yaralı İspanya’da iki turist otobüsü çarpıştı: 34 yaralı
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