İspanya'da iki turist otobüsü çarpıştı: 34 yaralı
İspanya'nın Barselona kentinde turistleri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.
Barselona yerel yönetim yetkilileri, bölgede gezide olan İtalyan öğrencileri taşıyan bir otobüsün, gemi turuyla limana gelen turistlerin bulunduğu bir otobüse, kent merkezindeki Diagonal de Barselona Bulvarı'nda çarptığını bildirdi.
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