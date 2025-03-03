Rusya'da petrol boru hattına saldırı! İHA'lar ile vuruldu yangın çıktı
Rusya'nın Rostov bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı. Petrol boru hattında insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası petrol boru hattında çıkan yangına müdahale sürüyor.
Rusya'nın Rostov bölgesindeki petrol boru hattında insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.
PETROL BORU HATTINA İHA SALDIRISI
Rostov Vali Vekili Yuriy Slyusar, yazılı açıklamasında, Rostov'a çok sayıda İHA ile saldırı yapıldığını belirtti. Saldırı nedeniyle bölgedeki petrol boru hattında yangın çıktığı bilgisini paylaşan Slyusar, yangında yaralanan olmadığını kaydetti.
Slyusar, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.