Rus askerlerinin tutulduğu esir kampı görüntülendi! Çarpıcı kareler...

Ukrayna'daki savaşın en az cephe hattı kadar sert geçtiği bir başka yer daha var: esir kampları. Burada, savaşın ön saflarında çarpışan Rus askerleri şimdi bekleyiş içinde. Esir değişimi gerçekleşene kadar bu kampta tutulacaklar, ancak onların kaderi belirsiz.

ABD merkezli New York Post gazetesi, Rus savaş esirlerinin tutulduğu Ukrayna'nın beş kampından en büyüğüne giderek, cepheden yüzlerce kilometre uzakta bulunan kampa girdi ve esirlerle tesisteki muamele, kanlı çatışma hakkındaki görüşleri ve burada nasıl savaştıkları hakkında konuştu.