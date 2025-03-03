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Rus askerlerinin tutulduğu esir kampı görüntülendi! Çarpıcı kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 15:29 Güncelleme: 03.03.2025 16:50
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Rus askerlerinin tutulduğu esir kampı görüntülendi! Çarpıcı kareler...

2021 yılında başlayan Rusya Ukrayna savaşı süresinde Kiev tarafından esir alınan Rus askerlerinin tutulduğu kamp görüntülendi. Bir yandan savaş devam ederken, çatışmalarda esir alınan askerler için kurulan kamplarda Rus askerlerinin yaşam koşulları ve burada geçen günleri mercek altına alındı. Esirlerin kamp hayatı savaşın farklı bir yüzünü gözler önüne sererken müzakerelerde yaşanan krizler, askerlerin olası esir takası umutlarını da baltalıyor. Peki esir kampı hayatında çarpıcı detaylar neler? İşte ayrıntılar...

Ukrayna'daki savaşın en az cephe hattı kadar sert geçtiği bir başka yer daha var: esir kampları. Burada, savaşın ön saflarında çarpışan Rus askerleri şimdi bekleyiş içinde. Esir değişimi gerçekleşene kadar bu kampta tutulacaklar, ancak onların kaderi belirsiz.

ABD merkezli New York Post gazetesi, Rus savaş esirlerinin tutulduğu Ukrayna'nın beş kampından en büyüğüne giderek, cepheden yüzlerce kilometre uzakta bulunan kampa girdi ve esirlerle tesisteki muamele, kanlı çatışma hakkındaki görüşleri ve burada nasıl savaştıkları hakkında konuştu.

Post gazetesi geçen hafta Ukrayna'nın beş Rus savaş esiri kampından en büyüğüne giderek, tutuklularla tesisteki muamele hakkında konuştu. (Caitlin Doornbos/NY Post)Post gazetesi geçen hafta Ukrayna'nın beş Rus savaş esiri kampından en büyüğüne giderek, tutuklularla tesisteki muamele hakkında konuştu. (Caitlin Doornbos/NY Post)

SESSİZ KAMP YÜKSEK GERİLİM

New York Post'un aktardığına göre Ukrayna'nın kontrolündeki esir kampında ilk dikkat çeken şey, ortamın sessizliği. Burada ne isyan var ne de yüksek sesle yapılan konuşmalar…

Foto: Caitlin Doornbos/NY PostFoto: Caitlin Doornbos/NY Post

Savaş alanında düşman olan askerler şimdi aynı çatı altında, ancak birbirlerine karşı fazla bir yakınlık göstermiyorlar. Bazıları satranç oynayarak zaman geçiriyor, diğerleri sadece sessizce bekliyor.

Foto: Caitlin Doornbos/NY PostFoto: Caitlin Doornbos/NY Post

Yetkililer, esirlerin düzenli sağlık kontrollerinden geçirildiğini, yiyecek ve temel ihtiyaçlarının sağlandığını belirtiyor. Kampta bulunanların çoğu savaşın ortasına nasıl düştüklerini sorguluyor. Birçoğu, ekonomik zorluklar ya da zorunlu askerlik nedeniyle orduya katıldığını söylüyor.

Foto: Caitlin Doornbos/NY PostFoto: Caitlin Doornbos/NY Post

"BENİ ORDUYA MECBUR ETTİLER"

Kamptaki Rus askerlerinden Denis Makarov, New York Post gazetesine Ukrayna'da savaşmayı hiçbir zaman istemediğini söylüyor.

Foto: Caitlin Doornbos/NY PostFoto: Caitlin Doornbos/NY Post

"Beni askere çağırdılar ve aileme maaş ve destek vaat ettiler. Açıkçası savaşmaya gelmedim, sadece aileme bakabilmek için bu yolu seçtim."

Foto: Caitlin Doornbos/NY PostFoto: Caitlin Doornbos/NY Post

Başka bir esir ise Donetsk bölgesinde doğduğunu ve Rusya'ya taşındıktan sonra asker olmak zorunda kaldığını anlatıyor.

Foto: Caitlin Doornbos/NY PostFoto: Caitlin Doornbos/NY Post

"Bu savaş neden başladı, kim kiminle savaşıyor artık bilmiyoruz. Sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz."

TEK ÇIKIŞ YOLU ESİR TAKASI

Esir takası, bu kamptaki askerler için tek çıkış yolu gibi görünüyor. Ancak yetkililer, Rusya'nın her zaman askerlerini geri almakta istekli olmadığını belirtiyor.

Foto: Caitlin Doornbos/NY PostFoto: Caitlin Doornbos/NY Post

"Rusya esir takası için masaya oturduğunu söylüyor ama bunun için harekete geçimyor." diyor Ukraynalı kamp yetkililerinden biri.

Foto: Caitlin Doornbos/NY PostFoto: Caitlin Doornbos/NY Post

Savaşın devam ettiği her gün, bu kamptaki askerlerin geleceği biraz daha belirsiz hale geliyor. Şu an için buradalar, ama nereye gideceklerini, ne zaman serbest kalacaklarını bilmiyorlar. Onlar için savaşın en büyük bilinmezi artık cephe hattı değil, bu kampta süren belirsiz bekleyiş.

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Rus askerlerinin tutulduğu esir kampı görüntülendi! Çarpıcı kareler... Rus askerlerinin tutulduğu esir kampı görüntülendi! Çarpıcı kareler... Rus askerlerinin tutulduğu esir kampı görüntülendi! Çarpıcı kareler...

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