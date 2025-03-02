Elon Musk’tan dikkat çeken NATO ve BM çıkışı! ABD’nin ayrılma zamanı geldi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve Kuzet Atlantik Ticaret Antlaşması'ndan (NATO) çekilmesi fikrine, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başında bulunan milyarder Elon Musk da katıldı.

Bir kullanıcının ABD'nin bu örgütlerden çekilmesinin zamanı geldiğine dair paylaşımına, "Ben de bunu destekliyorum" yorumunda bulundu.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, bu yılın Şubat ayında ABD'nin BM'den çekilmesi ve örgüte sağlanan fonun durdurulması yönünde Senato'ya bir girişim sunulduğunu duyurmuştu.

ÇEKİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

ABD'nin BM ve NATO'dan tamamen çekilmesi, aynı zamanda Washington tarafından sağlanan fonların kesilmesi anlamına da geliyor. Ayrıca, olası böyle bir karar, BM ile New York'ta resmi bir merkez bulundurma hakkı veren ve BM çalışanlarını ABD'deki diplomatik dokunulmazlıktan mahrum bırakacak olan anlaşmanın iptalini öngörüyor.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, NATO'nun faaliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizliği defalarca dile getirdi. Seçilmesinden önce bile, Avrupa ortakları kendi güvenlikleri için daha fazla mali sorumluluk almazlarsa ABD'yi Kuzey Atlantik İttifakı'ndan çekmekle tehdit etti.