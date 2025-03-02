İsrail'de Türkiye endişesi! Yine ABD'ye koştular: Washington'a "Suriye'yi zayıf tut" baskısı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara (AA)

Kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin İsrail'in önerilerini ne ölçüde dikkate aldığı konusunda net bir bilgi olmadığını belirtiyor. Yeni yönetim, Suriye konusunda fazla açıklama yapmadığı için yaptırımların geleceği ve ABD askerlerinin kuzeydoğudaki varlığı belirsizliğini koruyor. Lund'a göre İsrail, ABD'nin Suriye konusunda net bir politikası olmamasından faydalanarak Washington'u kendi bakış açısına çekmeye çalışıyor.

ABD'li üç kaynağa göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'de yeni yönetimle yakın ilişkisini ciddi bir tehdit olarak görüyor. Reuters'ın haberine göre İsrailli yetkililer, Washington'a Türkiye'nin yeni yönetimi desteklediğini ve bunun İsrail için bir güvenlik riski oluşturduğunu aktardı.