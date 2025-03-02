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İsrail'de Türkiye endişesi! Yine ABD'ye koştular: Washington'a "Suriye'yi zayıf tut" baskısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 10:05 Güncelleme: 02.03.2025 10:33
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İsrail’de Türkiye endişesi! Yine ABD’ye koştular: Washington’a Suriye’yi zayıf tut baskısı!

Şam’daki katil Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin istikrara kavuşması ve yeni bir yönetim kurulması, bölgede işgal ve yayılma planları yapan İsrail’i paniğe sürükledi. Tel Aviv yönetiminin, Suriye’de giderek güçlenen Türkiye’nin etkisini kırmak ve ülkeyi zayıf tutmak için ABD’de yoğun bir lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı. Reuters’ın özel haberine göre İsrail, ABD’li yetkilileri şaşkına çevirerek, Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerini korumasına izin verilmesini talep etti. Bu skandal talebin ardındaki asıl sebep ise Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunun İsrail’i korkuya sürüklemesi. İşte detaylar…

Suriye'de baas rejiminin çökmesinin ardından Hayat Tehrir el-Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ülkede yeni bir sayfa açtı ve Ahmet El Şara liderliğinde yeni bir yönetim kuruldu.

Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara'nın Suriyelilerin yanı sıra uluslararası toplum tarafından da desteklenmesi, bölgede kirli hesaplar yapan İsrail yönetiminin işine gelmedi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından ABD'nin de yaptırımları kaldıracağı ve yeni yönetimi destekleyeceği iddiaları İsrail'i endişelendirdi.

Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, Washington'a, Ankara'nın desteklediği yeni Suriye yönetiminin İsrail sınırları için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bu lobi faaliyetleri, İsrail'in Suriye'deki gelişmeler karşısında ABD politikasını etkileme çabasını gözler önüne seriyor. Özellikle Beşar Esad'ı deviren yeni yönetimin Suriye'yi istikrara kavuşturma ve ABD'nin yaptırımlarını kaldırma girişimleri sürerken, İsrail bu süreçte devreye girerek Suriye konusunda belirisz poltikaya sahip Washington yönetimini etkilemeye çalışıyor.

Reuters ekran görüntüsü Reuters ekran görüntüsü

İSRAİL'İN ENDİŞELERİNİN ADI: BEYAZ BELGE

İsrail, geçtiğimiz şubat ayında Washington'da ABD'li üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi ve ardından İsrail'de ABD Kongre temsilcileriyle buluştu. Üç ABD'li kaynak ve konuyu bilen bir diğer kişi, Reuters haber ajansına bu görüşmelerde İsrail'in endişelerini dile getirdiğini aktardı. Ayrıca, İsrail'in endişelerin, içeren bir "beyaz belge" bazı ABD'li yetkililere sunuldu.

"İSRAİL'İN EN BÜYÜK KORKUSU TÜRKİYE'NİN..."

ABD merkezli Century International düşünce kuruluşundan Aron Lund'a göre İsrail'in en büyük korkusu, Türkiye'nin yeni Suriye yönetimini koruması.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara (AA)

Kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin İsrail'in önerilerini ne ölçüde dikkate aldığı konusunda net bir bilgi olmadığını belirtiyor. Yeni yönetim, Suriye konusunda fazla açıklama yapmadığı için yaptırımların geleceği ve ABD askerlerinin kuzeydoğudaki varlığı belirsizliğini koruyor. Lund'a göre İsrail, ABD'nin Suriye konusunda net bir politikası olmamasından faydalanarak Washington'u kendi bakış açısına çekmeye çalışıyor.

ABD'li üç kaynağa göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'de yeni yönetimle yakın ilişkisini ciddi bir tehdit olarak görüyor. Reuters'ın haberine göre İsrailli yetkililer, Washington'a Türkiye'nin yeni yönetimi desteklediğini ve bunun İsrail için bir güvenlik riski oluşturduğunu aktardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

AMERİKALI YETKİLİLER ŞOKA UĞRADI: İSRAİL'DEN RUSYA TALEBİ

İsrailli yetkililer, ABD'yi, Rusya'nın Akdeniz'deki Tartus Deniz Üssü ve Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nü korumasına izin vermeye ikna etmeye çalışıyor.

Siyonistler, ABD'li muhataplarına Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının olumlu bir durum olduğunu söylediklerinde, bazı Amerikalı yetkililer şola uğradı. Çünkü bazı Amerikalılar, Türkiye'nin NATO üyesi olarak İsrail'in güvenliğini sağlamak için daha iyi bir seçenek olacağını savundu. Ancak İsrail tarafı bu görüşe kesinlikle karşı çıktı.

Bir Rus askeri, 14 Aralık 2024'te Suriye kıyısındaki Lazkiye'deki Hmeimim hava üssüne doğru ilerleyen bir Rus askeri konvoyunun parçası olan bir piyade savaş aracında geziyor. (REUTERS)Bir Rus askeri, 14 Aralık 2024'te Suriye kıyısındaki Lazkiye'deki Hmeimim hava üssüne doğru ilerleyen bir Rus askeri konvoyunun parçası olan bir piyade savaş aracında geziyor. (REUTERS)

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YENİ YÖNETİME DESTEK

Reuters'ın kaydettiğine göre İsrail'in, Suriye'nin zayıf kalmasını sağlamak için yürüttüğü lobi faaliyetleri, bölgedeki diğer ABD müttefiklerinden farklı bir yaklaşım sergiliyor. Örneğin, İsrail'in normalleşme anlaşmaları imzalamak istediği Suudi Arabistan geçen ay ABD ve Avrupa ile görüşerek Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusunda diplomatik çabalar yürüttüğünü açıklamıştı.

BARBAR İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

İsrail, daha önce HTŞ'ye karşı olduğunu duyurmuştu. Suriye'deki yeni yönetimi tehdit olarak gören işgalci İsrail, yönetimin güney Suriye'de varlık göstermesine izin vermeyeceğini belirtti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, güney Suriye'de HTŞ ya da yeni yönetimle bağlantılı başka grupların bulunmasını kabul etmeyeceklerini ve bu bölgenin askerden arındırılması gerektiğini söylemişti.

Suriye'nin Humus eyaletindeki bir dizi yeri İsrail füzelerinin vurmasının ardından insanlar saldırı yerindeki hasarı inceliyor. (REUTERS)Suriye'nin Humus eyaletindeki bir dizi yeri İsrail füzelerinin vurmasının ardından insanlar saldırı yerindeki hasarı inceliyor. (REUTERS)

Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail, Suriye askeri üslerine yönelik hava saldırıları düzenlemişti ve Suriye içinde Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki askerden arındırılmış bölgeye asker göndermişti. Geçtiğimiz hafta İsrail, Şam'ın güneyindeki askeri noktalara saldırılar gerçekleştirmişti.

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İsrail’de Türkiye endişesi! Yine ABD’ye koştular: Washington’a Suriye’yi zayıf tut baskısı! İsrail’de Türkiye endişesi! Yine ABD’ye koştular: Washington’a Suriye’yi zayıf tut baskısı! İsrail’de Türkiye endişesi! Yine ABD’ye koştular: Washington’a Suriye’yi zayıf tut baskısı!
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