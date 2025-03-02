Gazze'de ateşkes Ramazan boyu uzatılacak: İsrail ABD'nin kararını duyurdu
İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Ramazan ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı süresince Gazze'de geçici ateşkes öngören planının ana hatlarını kabul ettiğini duyurdu. Witkoff'un, mevcut koşulların savaşı sona erdirmek için yeterli olmadığını, ancak uzun vadeli bir ateşkes için müzakerelerin sürmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı (12-20 Nisan) boyunca Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes uygulanmasını öngören planının ana hatlarını kabul ettiğini bildirdi.
"ESİRLERİN DİĞER YARISI SERBEST BIRAKILACAK"
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, üst düzey askeri komutanlar ve müzakere heyetinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapıldığı belirtildi.
Plana göre önerilen ateşkesin ilk gününde Gazze'deki İsrailli esirlerin yarısının ölü veya sağ olarak serbest bırakılacağına dikkati çekilen açıklamada, "Kalıcı bir ateşkes sağlanması halinde ise Gazze'deki esirlerin diğer yarısı serbest bırakılacak." ifadelerine yer verildi.
"HAMAS KABUL ETMEDİ"
Açıklamada, "Witkoff'un mevcut koşulların savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşmaya varılmasına izin vermediğini, uzun vadeli bir ateşkes için müzakerelerin yürütülmesinin daha fazla zaman gerektirdiğini göz önünde bulundurarak planının ateşkesi uzatmayı amaçladığını söylediği." bilgisi paylaşıldı.
Planın, müzakerelerin ilerlememesi halinde İsrail'e, 42 gün sonra savaşa yeniden başlama hakkı verdiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail, esirleri kurtarmak amacıyla ABD önerisini kabul etti ancak Hamas henüz bunu kabul etmedi." iddiasına yer verildi.
Açıklamada, Hamas'ın tutumunu değiştirmesi ve Witkoff planını kabul etmesi halinde İsrail'in derhal planın detayları hakkında müzakerelere başlayacağı vurgulandı.
İsrail'in açıklamasına ilişkin Hamas, arabulucular Mısır ve Katar ile Witkoff'tan henüz bir açıklama gelmedi.
NE OLMUŞTU?
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.
Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması dün sona erdi.
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