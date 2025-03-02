Gazze’de ateşkes Ramazan boyu uzatılacak: İsrail ABD’nin kararını duyurdu

Gazze'de geçici ateşkes tartışmaları sürüyor (AA)

"HAMAS KABUL ETMEDİ"

Açıklamada, "Witkoff'un mevcut koşulların savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşmaya varılmasına izin vermediğini, uzun vadeli bir ateşkes için müzakerelerin yürütülmesinin daha fazla zaman gerektirdiğini göz önünde bulundurarak planının ateşkesi uzatmayı amaçladığını söylediği." bilgisi paylaşıldı.

Planın, müzakerelerin ilerlememesi halinde İsrail'e, 42 gün sonra savaşa yeniden başlama hakkı verdiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail, esirleri kurtarmak amacıyla ABD önerisini kabul etti ancak Hamas henüz bunu kabul etmedi." iddiasına yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın tutumunu değiştirmesi ve Witkoff planını kabul etmesi halinde İsrail'in derhal planın detayları hakkında müzakerelere başlayacağı vurgulandı.

İsrail'in açıklamasına ilişkin Hamas, arabulucular Mısır ve Katar ile Witkoff'tan henüz bir açıklama gelmedi.