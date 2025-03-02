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İngiltere duyurdu! Ukrayna barışı için koalisyon kuruluyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 20:51 Güncelleme: 02.03.2025 20:58
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İngiltere duyurdu! Ukrayna barışı için koalisyon kuruluyor

İngiltere'nin ev sahipliğinde Ukrayna Zirvesi düzenleniyor. İngiltere Başbakanı Starmer, yaptığı açıklamada '⁠Ukrayna'da barışı korumak için bir koalisyon kuracağız. Her ülke katkıda bulunamayabilir ancak bu, arkamıza yaslanıp izleyeceğimiz anlamına gelmez' dedi.

İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da yapılan zirve Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuları ele almak üzere başladı.

UKRAYNA BARIŞI İÇİN KOALİSYON

İngiltere Başbakanı Starmer, yaptığı açıklamada "⁠Ukrayna'da barışı korumak için bir koalisyon kuracağız. Her ülke katkıda bulunamayabilir ancak bu, arkamıza yaslanıp izleyeceğimiz anlamına gelmez" dedi.

Starmer, çok sayıda liderin katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün buradayız çünkü Avrupa'nın güvenliği için nesilde bir kez yaşanan bir an ve hepimizin Ukrayna için iyi sonuç elde etmeye çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin ev sahipliğinde Ukrayna konulu liderler zirvesi | Ftotoğraf-AAİngiltere'nin ev sahipliğinde Ukrayna konulu liderler zirvesi | Ftotoğraf-AA

Ukrayna'da barışın "sadece hak meselesi" olmadığına dikkati çeken Starmer, bunun aynı zamanda zirveye katılan "her milletin ve daha birçoklarının güvenliği için hayati önem taşıyan" bir konu olduğunu vurguladı.

SAVAŞIN DURMASI PLANI İÇİN AVRUPA ÜLKELERİ İLE ANLAŞTIK

Baltık ülkeleri liderleri ile de zirve öncesi görüştüğünü ve onların da Ukrayna müzakerelerinin parçası olduğunu dile getiren Starmer, bir grup Avrupa ülkesi ile Ukrayna'nın birlikte savaşın durdurulması planı üzerinde çalışmak konusunda anlaştıklarını ve bu planı daha sonra ABD ile de görüşerek daha ileri taşıyacaklarını belirtti.

Starmer, zirvede kalıcı barışın ve Ukrayna'nın gelecekte kendini savunabilecek durumda olmasının nasıl sağlanacağını ve bu ülkeye daha fazla nasıl destek olabileceklerini tartışacaklarını söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirve Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanların katılımı ile başladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde düzenlenen ve ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirveye İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy da katıldı.

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İngiltere duyurdu! Ukrayna barışı için koalisyon kuruluyor İngiltere duyurdu! Ukrayna barışı için koalisyon kuruluyor İngiltere duyurdu! Ukrayna barışı için koalisyon kuruluyor

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