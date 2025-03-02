İngiltere duyurdu! Ukrayna barışı için koalisyon kuruluyor

İngiltere'nin ev sahipliğinde Ukrayna konulu liderler zirvesi | Ftotoğraf-AA

Ukrayna'da barışın "sadece hak meselesi" olmadığına dikkati çeken Starmer, bunun aynı zamanda zirveye katılan "her milletin ve daha birçoklarının güvenliği için hayati önem taşıyan" bir konu olduğunu vurguladı.

SAVAŞIN DURMASI PLANI İÇİN AVRUPA ÜLKELERİ İLE ANLAŞTIK

Baltık ülkeleri liderleri ile de zirve öncesi görüştüğünü ve onların da Ukrayna müzakerelerinin parçası olduğunu dile getiren Starmer, bir grup Avrupa ülkesi ile Ukrayna'nın birlikte savaşın durdurulması planı üzerinde çalışmak konusunda anlaştıklarını ve bu planı daha sonra ABD ile de görüşerek daha ileri taşıyacaklarını belirtti.

Starmer, zirvede kalıcı barışın ve Ukrayna'nın gelecekte kendini savunabilecek durumda olmasının nasıl sağlanacağını ve bu ülkeye daha fazla nasıl destek olabileceklerini tartışacaklarını söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirve Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanların katılımı ile başladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde düzenlenen ve ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirveye İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy da katıldı.