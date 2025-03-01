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Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden Başkan Erdoğan paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.03.2025 02:49 Güncelleme: 01.03.2025 03:22
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Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden Başkan Erdoğan paylaşımı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından, Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenskiy'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Fotoğrafta, Başkan Erdoğan'ın yağmur altında konuk Devlet Başkanı Zelenskiy'yi de altına alacak şekilde bir şemsiye tuttuğu görülüyor.

Paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Söz konusu paylaşım, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenskiy ile canlı yayında gergin bir diyalog yaşamasının ardından geldi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

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Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden Başkan Erdoğan paylaşımı Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden Başkan Erdoğan paylaşımı Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden Başkan Erdoğan paylaşımı
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