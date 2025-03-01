Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden Başkan Erdoğan paylaşımı

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Söz konusu paylaşım, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenskiy ile canlı yayında gergin bir diyalog yaşamasının ardından geldi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.