Rusya’dan Ukrayna açıklaması: 17 İHA ile saldırı düzenledi

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 20.05 ile 22.30 arasında hava savunma sistemleri tarafından 17 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Smolensk bölgesinde 5, Kırım üzerinde 4, Belgorod bölgesinde 3, Bryansk ve Voronej bölgelerinde 2'şer, Tver bölgesinde ise 1 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.