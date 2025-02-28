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Rusya'dan Ukrayna açıklaması: 17 İHA ile saldırı düzenledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 23:55 Güncelleme: 28.02.2025 23:55
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Rusya’dan Ukrayna açıklaması: 17 İHA ile saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın akşam saatlerinde 17 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 20.05 ile 22.30 arasında hava savunma sistemleri tarafından 17 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Smolensk bölgesinde 5, Kırım üzerinde 4, Belgorod bölgesinde 3, Bryansk ve Voronej bölgelerinde 2'şer, Tver bölgesinde ise 1 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

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Rusya’dan Ukrayna açıklaması: 17 İHA ile saldırı düzenledi Rusya’dan Ukrayna açıklaması: 17 İHA ile saldırı düzenledi Rusya’dan Ukrayna açıklaması: 17 İHA ile saldırı düzenledi

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