İngiltere’den Ukrayna’ya tam destek! Starmer’dan Zelenskiy’e güvence

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerginliğin ardından İngiltere'ye gelerek Başbakan Keir Starmer ile bir araya geldi. Starmer, Zelenskiy'ye "İngiltere'de size destek tam. Ne kadar uzun sürerse sürsün, sizin ve Ukrayna'nın yanındayız" mesajını verdi.

Başkent Londra'da gerçekleşen görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Starmer, Ukrayna halkının mücadelesine olan desteğin devam edeceğini vurgulayarak, "Umarım İngiltere halkının sokaklardaki tezahüratlarını duymuşsunuzdur. Bu, Ukrayna'ya olan desteğimizin ve sizinle yan yana durma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın bir göstergesidir. Hepimizin ulaşmak istediği hedef, Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliği temelinde kalıcı bir barıştır. Bu, İngiltere ve Avrupa için son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise İngiltere sokaklarında Ukrayna'ya destek veren birçok insan gördüğünü belirterek, savaşın başından bu yana kendilerine sunulan yardımlardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca, İngiltere Kralı Charles'ın kendisiyle görüşmeyi kabul etmesinden dolayı da memnuniyetini dile getiren Zelenskiy, "Böyle stratejik bir ortağa sahip olduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Zelenskiy ve Starmer, yarın Londra'da Avrupa liderlerinin katılımıyla düzenlenecek Ukrayna zirvesinde bir araya gelecek. Zirvede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanması için Kiev'e yönelik desteğin artırılması ele alınacak.