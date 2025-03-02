Şam’daki Emevi Camii’nde tarihi an: 50 yıl sonra Esad ailesi için dua edilmedi

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde, 50 yıl sonra ilk kez Beşar Esad ve ailesi için dua edilmeden teravih namazı kılındı. Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından yenilenen camide Suriyeliler ve farklı bölgelerden gelen binlerce kişi, teravih namazını cemaatle birlikte huzur içinde kıldı.

Emevi Camii'ne teravih namazını kılmak için gelen Suriyeliler, caminin her bir köşesinin temizlendiğini ve manevi atmosferin oldukça farklı olduğunu belirtti. "Önceden camide birçok yer kapalıydı, şimdi her şey temiz. Daha önce hissetmediğimiz büyük bir maneviyat hissi var" diyen bir Suriyeli, değişimin etkisini vurguladı.

Yumna Louay isimli bir ziyaretçi ise, "Artık camideki namaz daha güzel, rahatça ibadet edebiliyoruz. Eskiden Beşar Esad ve ailesi için dua ediliyordu, şimdi sadece Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği dualar ediliyor. Bu çok güzel ve bize gurur veriyor" dedi.

Bu tarihi olay, Suriye'nin geçmiş yıllarındaki baskı ve siyasi ortamın bir sembolü olarak dikkat çekiyor. Hem yerel halk hem de camiye gelen ziyaretçiler, ibadetlerini özgürce yapmanın huzurunu yaşıyor.