Suudi Arabistan ile Suriye uyuşturucuyla mücadele işbirliğini görüştü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, İçişleri Bakanı Abdülaziz Bin Suud Bin Nayif, ülkeyi ziyaret eden Suriyeli istihbarat ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcılarının ve kaçakçılarının takibi gibi konuların yanı sıra çeşitli konular ele alındı.