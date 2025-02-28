Donald Trump’tan Starmer’a yöneltilen Kanada sorusuna tepki!

ABD Başkanı Donald Trump - İngiltere Başbakanı Keir Starmer (AA)



ZELENSKİY HAKKINDA "DİKTATÖR" SORUSU



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bugün Washington DC'de ağırlayacağını ve bu konuda anlaşma imzalayacaklarını belirten Trump, Zelenski'ye "diktatör" dediğinin hatırlatılması üzerine, "Zelenski'ye çok saygı duyuyorum. Ona epey silah verdik, onlar da iyi savaştılar." ifadelerini kullandı.



İngiltere Başbakanı Starmer ise ABD ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazlası için geri gelmesini engellemek üzere sert, adil ve güçle desteklenen bir barışa ulaşmaya yönelik bir planı görüştüklerini söyledi. Starmer, Trump'ın, Ukrayna'daki barış çabalarına tam destek verdiklerini belirterek, "Ancak bunu doğru bir şekilde yapmalıyız." dedi.



Saldırganı ödüllendiren bir barışın olamayacağını ifade eden Starmer, "Tarihin işgalcinin değil barış yapıcının yanında olması gerektiği konusunda hemfikiriz, bu yüzden şu an mevcut riskler daha yüksek olamazdı ve iyi bir anlaşma sağlamak için birlikte çalışmaya kararlıyız." diye konuştu. Starmer İngiltere'nin bu yıl Ukrayna'ya her zamankinden daha fazla askeri yardımda bulunacağını ifade etti.



Pazar günü Ukrayna konusundaki tartışmaları derinlemesine ele almak için 18 ülkeyi ağırlayacağını aktaran Starmer, Ukrayna'ya verdikleri desteği güçlü şekilde sürdüreceklerini belirtti.