Kuzey Kore stratejik seyir füzelerini test etti! Kim’den orduya talimat: Nükleer gücümüzü kullanmaya hazır olun

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (AA)

"En mükemmel caydırıcılık ve savunma aracı, güçlü bir saldırı kabiliyetidir" diyen Kim, "Daha kapsamlı bir savaşa ve nükleer gücümüzü kullanmaya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kim, ülkenin egemenliğini ve güvenliğini "nükleer kalkan" ile savunmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.