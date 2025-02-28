Kuzey Kore stratejik seyir füzelerini test etti! Kim’den orduya talimat: Nükleer gücümüzü kullanmaya hazır olun
Kuzey Kore, 26 Şubat'ta stratejik seyir füzelerini test ettiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, en mükemmel savunma aracının güçlü bir saldırı kabiliyeti olduğunu belirterek, 'Daha kapsamlı bir savaşa ve nükleer gücümüzü kullanmaya hazır olmalıyız' dedi.
Kuzey Kore, bölgede gerilimi artıran hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, ülkenin nükleer caydırıcılığının güvenilirliğini ve füze birliklerinin atış kabiliyetlerini kanıtlamak amacıyla stratejik seyir füzesi tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un denetiminde ülkenin batı kıyılarında yapılan tatbikat kapsamında fırlatılan füzelerin bin 587 kilometrelik oval bir yörüngede ortalama 132 dakika uçtuktan sonra belirlenen hedefleri tam olarak vurduğu aktarıldı.
KİM'DEN "NÜKLEER KALKAN" UYARISI
Tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, ülkenin nükleer caydırıcılığının güvenilirliğini ve işlevselliğini sürekli olarak test etmenin kritik önemde olduğunu vurguladı.
"En mükemmel caydırıcılık ve savunma aracı, güçlü bir saldırı kabiliyetidir" diyen Kim, "Daha kapsamlı bir savaşa ve nükleer gücümüzü kullanmaya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Kim, ülkenin egemenliğini ve güvenliğini "nükleer kalkan" ile savunmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
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