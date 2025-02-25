Hindistan'da fil dehşeti! 5 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde fil saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, eyalette düzenlenen "Maha Shivaratri" festivali için yola çıkan bir grubun, ormandaki fil sürüsünün saldırısına uğradığını açıkladı.
Fillerin altında kalarak ezilen 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Yetkililer, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.