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Hindistan'da fil dehşeti! 5 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 10:55
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Hindistan’da fil dehşeti! 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde fil saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, eyalette düzenlenen "Maha Shivaratri" festivali için yola çıkan bir grubun, ormandaki fil sürüsünün saldırısına uğradığını açıkladı.

Fillerin altında kalarak ezilen 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yetkililer, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

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