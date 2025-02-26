Terör devleti İsrail’den skandal Suriye açıklaması!

Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) Washington'da düzenlediği programa video konferansla katılan Netanyahu, "Suriye'de İsrail ordusu Hermon Dağı'nın (Cebel Eş-Şeyh) zirvesinde kalacaktır." dedi.



Bölgenin bitişiğindeki "tampon bölgede" kalmaya devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, Şam'ın güneyinde Suriye ordusunun varlığına izin vermeyeceklerini iddia etti.



Netanyahu, bölgenin askerden arındırılacağını öne sürdü.



"ABD İSRAİL İTTİFAKI DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR GÜÇLÜ OLMAMIŞTI"



ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatan Netanyahu, söz konusu buluşmanın bir ABD Başkanı ile yapmış olduğu en önemli görüşme olduğunu aktararak, "ABD-İsrail ittifakı daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştı." diye konuştu.



Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a İsrail'e yeni silah satışını sağladığı için teşekkür etti.

BATI ŞERİA'YA SALDIRILAR UZUN SÜRELİ OLACAK



İsrail işgal güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına da değinen Netanyahu, bölgedeki Filistinli mülteci kamplarında kalmaya devam edeceklerini belirterek, saldırıların uzun s��reli olacağı mesajı verdi.



İsrail Başbakanı Netanyahu, 23 Şubat'ta katıldığı bir askeri mezuniyet töreninde Suriye'deki İsrail işgali konusunda benzer ifadeleri kullanmıştı.



Suriye halkı, ülkenin çeşitli bölgelerinde Netanyahu'nun söylemlerini protesto etmişti.