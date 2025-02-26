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Ateşkesin gölgesinde felaket: Soykırımcı İsrail'in ambargosu bebekleri öldürüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 10:48 Güncelleme: 26.02.2025 11:18
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Ateşkesin gölgesinde felaket: Soykırımcı İsrail’in ambargosu bebekleri öldürüyor!

7 Ekim 2023'ten geçtiğimiz 19 Ocak'a kadar İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde Siyonist işgal güçleri imzalanan ateşkesi ihlal ederek yardım tırlarının sınırdan geçmesine izin vermiyor. Tel Aviv yönetiminin ambargosu nedeniyle 6 Filistinli bebek daha soğuktan can verdi.

Gazze'de ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail'in insani yardımları engellemesi büyük bir felakete yol açıyor. Bölgedeki şiddetli soğuklar nedeniyle 6 bebek daha hayatını kaybetti.

GAZZE'DE 6 BEBEK KIŞ ŞARTLARINA YENİK DÜŞTÜ!

ATEŞKES VAR, YARDIM YOK!

19 Ocak 2025'ten bu yana ateşkes devam etse de, İsrail Gazze Şeridi'ne temel insani yardımların girişine izin vermiyor. Ramazan öncesinde binlerce Filistinli, barınma ve ısınma sıkıntısıyla mücadele ediyor. Yetersiz beslenme, hijyen eksikliği ve soğuk hava, özellikle bebekleri ve yaşlıları ölümle burun buruna getiriyor.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

DONARAK ÖLÜYORLAR

Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah, son iki haftada hastanelerine şiddetli soğuk nedeniyle 9 bebeğin getirildiğini ve ne yazık ki 6'sının hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze'de soğuk yüzünden ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

Salah, hastaneye getirilen bebeklerin vücut sıcaklıklarının 32-33 dereceye kadar düştüğünü, solunumlarının zayıfladığını ve tansiyonlarının kritik seviyelere indiğini belirtti. Bazı çocukların ciltlerinin soğuktan maviye döndüğünü ve akciğer fonksiyonlarının durma noktasına geldiğini ifade etti.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

GAZZE'DE FELAKETİN BOYUTU: 61 BİN ÖLÜ, 2 MİLYON YERİNDEN EDİLDİ

İsrail'in 15 aydır devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere toplam 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hastaneler, okullar ve sığınaklar hedef alınırken, bölgenin altyapısının yüzde 88'i yok oldu.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

BARINACAK YER KALMADI: 200 BİN ÇADIRA İHTİYAÇ VAR

İsrail'in ambargosu nedeniyle Gazze halkı gıda, temiz su, ilaç ve barınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşamıyor. Uzmanlara göre bölgede 60 bin konteynere ve 200 bin çadıra ihtiyaç var. 35 bin aile ise tamamen açıkta, sert kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

MISIR: FİLİSTİNLİLER YERİNDEN EDİLMEMELİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile Kahire'de yaptığı görüşmede, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını bir kez daha vurguladı. Mısır, bölge ülkelerinin güvenliğinin tehlikeye atılmaması ve Gazze'deki insani felaketin derinleşmemesi için uluslararası camiaya çağrı yaptı.

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Ateşkesin gölgesinde felaket: Soykırımcı İsrail’in ambargosu bebekleri öldürüyor! Ateşkesin gölgesinde felaket: Soykırımcı İsrail’in ambargosu bebekleri öldürüyor! Ateşkesin gölgesinde felaket: Soykırımcı İsrail’in ambargosu bebekleri öldürüyor!
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