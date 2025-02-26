Ateşkesin gölgesinde felaket: Soykırımcı İsrail'in ambargosu bebekleri öldürüyor!
7 Ekim 2023'ten geçtiğimiz 19 Ocak'a kadar İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde Siyonist işgal güçleri imzalanan ateşkesi ihlal ederek yardım tırlarının sınırdan geçmesine izin vermiyor. Tel Aviv yönetiminin ambargosu nedeniyle 6 Filistinli bebek daha soğuktan can verdi.
Gazze'de ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail'in insani yardımları engellemesi büyük bir felakete yol açıyor. Bölgedeki şiddetli soğuklar nedeniyle 6 bebek daha hayatını kaybetti.
ATEŞKES VAR, YARDIM YOK!
19 Ocak 2025'ten bu yana ateşkes devam etse de, İsrail Gazze Şeridi'ne temel insani yardımların girişine izin vermiyor. Ramazan öncesinde binlerce Filistinli, barınma ve ısınma sıkıntısıyla mücadele ediyor. Yetersiz beslenme, hijyen eksikliği ve soğuk hava, özellikle bebekleri ve yaşlıları ölümle burun buruna getiriyor.
DONARAK ÖLÜYORLAR
Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah, son iki haftada hastanelerine şiddetli soğuk nedeniyle 9 bebeğin getirildiğini ve ne yazık ki 6'sının hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze'de soğuk yüzünden ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi.
Salah, hastaneye getirilen bebeklerin vücut sıcaklıklarının 32-33 dereceye kadar düştüğünü, solunumlarının zayıfladığını ve tansiyonlarının kritik seviyelere indiğini belirtti. Bazı çocukların ciltlerinin soğuktan maviye döndüğünü ve akciğer fonksiyonlarının durma noktasına geldiğini ifade etti.
GAZZE'DE FELAKETİN BOYUTU: 61 BİN ÖLÜ, 2 MİLYON YERİNDEN EDİLDİ
İsrail'in 15 aydır devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere toplam 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hastaneler, okullar ve sığınaklar hedef alınırken, bölgenin altyapısının yüzde 88'i yok oldu.
BARINACAK YER KALMADI: 200 BİN ÇADIRA İHTİYAÇ VAR
İsrail'in ambargosu nedeniyle Gazze halkı gıda, temiz su, ilaç ve barınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşamıyor. Uzmanlara göre bölgede 60 bin konteynere ve 200 bin çadıra ihtiyaç var. 35 bin aile ise tamamen açıkta, sert kış koşullarıyla mücadele ediyor.
MISIR: FİLİSTİNLİLER YERİNDEN EDİLMEMELİ
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile Kahire'de yaptığı görüşmede, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını bir kez daha vurguladı. Mısır, bölge ülkelerinin güvenliğinin tehlikeye atılmaması ve Gazze'deki insani felaketin derinleşmemesi için uluslararası camiaya çağrı yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan hilali nedir, ne zaman görülecek? Oruca başlamak için hilalin görülmesi şart mı?
- Yediğiniz bu 10 şey kanser olmanıza neden olabilir!
- Ramazan ayında oruç tutmayan ne kadar para ödeyecek? 1 Günlük 2025 Oruç fidyesi kaç TL?
- Emekli Bayram İkramiyesi 2025 | 3 formüllü zam oluştu: İŞTE OLASI TAHMİNLER! KİM NE KADAR ALACAK?
- 2025 Ramazan ayı kaç gün sürecek? Bu yıl 29 gün mü, 30 gün mü?
- Emekli maaşınız faiziyle geri alınabilir! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK'ya koşun! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT…
- İstanbul'da bugün hava durumu: Bahar beklerken yeni yağış dalgası geliyor! MGM'den uyarı: Buzlanma ve çığ tehlikesi...
- AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar?
- Kişilik Analizi: Adımlarınız kişiliğinizi yansıtıyor! Yürüyüş şekliniz hakkınızda ne söylüyor
- Karbonatın bilinmeyen faydaları: Sağlığınıza katkı sağlayan 8 şaşırtıcı kullanımı
- Mükemmel yumurta haşlama yöntemi: Bilimsel sır ortaya çıktı!
- Altında 4.500 TL öncesi alım fırsatı! İslam Memiş rakamı açıkladı: Kısa bir süre...