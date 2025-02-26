Ateşkesin gölgesinde felaket: Soykırımcı İsrail’in ambargosu bebekleri öldürüyor!

Gazze'de ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail'in insani yardımları engellemesi büyük bir felakete yol açıyor. Bölgedeki şiddetli soğuklar nedeniyle 6 bebek daha hayatını kaybetti.

ATEŞKES VAR, YARDIM YOK!

19 Ocak 2025'ten bu yana ateşkes devam etse de, İsrail Gazze Şeridi'ne temel insani yardımların girişine izin vermiyor. Ramazan öncesinde binlerce Filistinli, barınma ve ısınma sıkıntısıyla mücadele ediyor. Yetersiz beslenme, hijyen eksikliği ve soğuk hava, özellikle bebekleri ve yaşlıları ölümle burun buruna getiriyor.