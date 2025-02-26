Tarihin en büyük soygunu! Kuzey Kore o parayla ordusunu finanse edecek

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Kripto para analisti Chainalysis'e göre, bilgisayar korsanları tek bir saldırıda, Kuzey Koreli siber suçluların 2024 yılında yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde dijital parayla kaçtığı toplam fonlardan daha fazla kripto para çaldı.

KUZEY KORELİ HACKER'LAR "SOSYAL MÜHENDİSLİKTE" USTA

Telegraph'ın aktardığına göre Kuzey Koreli hackerlar, teknik becerilerinin yanı sıra "sosyal mühendislik" olarak bilinen siber dolandırıcılıkta da usta olmakla biliniyor. Sosyal mühendislik en basit tabiriyle bir soygunu gerçekleştirmek için insanları istediklerini yapmaya yönlendirmek. Bu, hedeflerle e-posta ve dijital sohbetler üzerinden, bazen aylarca süren ilişkiler geliştirmeyi gerektirebilir.

Siber güvenlik şirketi Secureworks'ten Rafe Pilling, "Kuzey Kore siber saldırıları casusluk, Ar-Ge ve fikri mülkiyet çalmak için kullanmaya başladı. Daha sonra, bunu bir gelir kaynağı olarak gerçekten değerlendirdiler." dedi.