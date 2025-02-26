Bosna Mahkemesi’nden Sırp lidere hapis cezası!

Bosna-Hersek Mahkemesi bugün, Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik hakkında ilk derece mahkemesi kararını verdi. Buna göre Dodik'e bir yıl hapis ve 6 yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı görevinden men cezası verildi.

Bosna-Hersek Mahkemesi, "Mahkeme, sanık Milorad Dodik'i bir yıl hapis cezasına ve ayrıca kararın kesinleştiği tarihten itibaren altı (6) yıl süreyle Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini yürütme yasağı güvenlik tedbirine mahkûm etti" dedi.

"HENÜZ BİRİNCİ DERECEDE KESİN OLMAYAN BİR KARAR"

Sarejove Times'ın aktardığına göre bu, henüz kesin olmayan birinci derece karar ve hem savunma hem de savcılık temyiz başvurusunda bulunduktan ve nihai karar Bosna Hersek Mahkemesi'nin ikinci derece heyeti tarafından verildikten sonra kesinleşecek. İkinci derece kararı bu yılın sonuna kadar açıklanmalı.

6 YIL BOYUNCA CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEMEYECEK

Son karar ilk derece mahkemesinin kararıyla aynı olursa bu Dodik'in önümüzdeki altı yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı görevini yürütemeyeceği anlamına geliyor. Hapis cezasına gelince, bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı göz önüne alındığında, mevcut yasaya göre bir miktar para karşılığında cezadan kurtulabilecek.

Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Müdürü Miloš Lukić ise tüm suçlamalardan beraat etti.

DODİK HANGİ SUÇTAN MAHKUM EDİLDİ?

2023 yılında, Ulusal Meclisi, Bosna Hersek'teki Yüksek Temsilci'nin kararlarının Resmi Gazetesi'nde yayınlanmayacağı ve bu kurumda uygulanmayacağı yönünde bir yasa kabul etti.

Kısa bir süre sonra, Yüksek Temsilci bu yasayı iptal etti, ancak Milorad Dodik bunu görmezden geldi ve bu yasayı yürürlüğe koyan bir kararname imzaladı.