ABD medyası Trump'ın hedefinde! Dava açmakla tehdit etti
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki yayıncıları hedef alarak tehditte bulundu. Trump, 'anonim kaynak' kullanan medya kuruluşlarına ve yazarlara dava açacağını belirterek 'Bu sahtekar yazarlardan ve kitap yayıncılarından bazılarını, hatta genel olarak medyayı, bu anonim kaynakların var olup olmadığını öğrenmek için dava edeceğim.' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "anonim kaynak" kullanan medya kuruluşları ve yazarları dava açmakla tehdit etti.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, son dönemlerde "anonim" ya da "kayıt dışı" alıntıların yer aldığı sahte kitaplar ve hikayeler ortaya çıktığını belirtti.
YAZAR VE YAYINCILARA "SAHTEKAR" NİTELEMESİ
Söz konusu içeriklerin sahiplerinin "uydurma", "karalayıcı kurgu" ve "bariz sahtekarlık" için büyük bir bedel ödemesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bir noktada bu sahtekar yazarlardan ve kitap yayıncılarından bazılarını, hatta genel olarak medyayı, bu anonim kaynakların var olup olmadığını öğrenmek için dava edeceğim." ifadelerini kullandı.
YASAL DÜZENLEME SİNYALİ
Trump, bu yayınlara karşı mücadele kapsamında yasal düzenleme de yapılabileceğini kaydetti. Öte yandan Trump, ABD'li radyo sunucusu Mark Levin'in son iki programını "inanılmaz" bulduğunu ve "mutlaka izlenmesini" tavsiye ettiğini belirterek, "Sanırım Levin'in sözlerini ve bilgeliğini onurlandırmak için güzel bir müze açmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.
WALL STREET JOURNAL'A TEPKİ
Trump, Truth Social'daki bir diğer paylaşımında, ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesini hedef alarak, "WSJ Yayın Kurulu'nu anlamıyorum, hiçbir zaman da anlamadım. Hiç beklemediğim bir anda, bazen çok güçlü bir şekilde yardımıma geliyorlar ve bunu çok takdir ediyorum, çok anlamlı! Ama daha sonra, otomotiv sektöründeki tarifelerimin Michigan eyaletinde sektöre zarar vereceği yönündeki bugünkü yazı gibi bazı işe yaramaz şeylerle ortaya çıkıyorlar." ifadesini kullandı.
"WSJ YANLIŞ YORUM YAPTI"
WSJ'nin söz konusu haberinde "yanlış" yorumlarda bulunulduğuna işaret eden Trump, tarifeler sayesinde otomotiv sektöründe büyük miktardaki üretimin Michigan'a gerçekleştirileceğini savundu.
Trump, başkanlık seçimlerinde Michigan'da "kolayca" kazandığını kaydederek, tarifelerin başka ülkelerde yeni otomobil fabrikaları açılmasını engellediğini ve bunun ABD ve Michigan için "büyük bir zafer olduğunu" belirtti.
Trump, "Amerikan endüstrisi gelişecek ve Amerika'yı tekrar büyük yapacağız." mesajını paylaştı. WSJ, söz konusu haberinde, kamu politikası ve piyasa analizi alanlarında danışmanlık ve araştırma hizmeti veren Anderson Ekonomi Grubu'nun, Trump'ın Kanada ve Meksika için uygulamayı planladığı tarifelerin ABD'deki otomobil üretim maliyetlerini artıracağı yönündeki analizine dikkati çekmişti.
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