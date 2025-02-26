ABD medyası Trump’ın hedefinde! Dava açmakla tehdit etti

ABD medyası Trump'ın hedefinde | Fotoğraf-AA Arşiv

YASAL DÜZENLEME SİNYALİ

Trump, bu yayınlara karşı mücadele kapsamında yasal düzenleme de yapılabileceğini kaydetti. Öte yandan Trump, ABD'li radyo sunucusu Mark Levin'in son iki programını "inanılmaz" bulduğunu ve "mutlaka izlenmesini" tavsiye ettiğini belirterek, "Sanırım Levin'in sözlerini ve bilgeliğini onurlandırmak için güzel bir müze açmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

WALL STREET JOURNAL'A TEPKİ

Trump, Truth Social'daki bir diğer paylaşımında, ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesini hedef alarak, "WSJ Yayın Kurulu'nu anlamıyorum, hiçbir zaman da anlamadım. Hiç beklemediğim bir anda, bazen çok güçlü bir şekilde yardımıma geliyorlar ve bunu çok takdir ediyorum, çok anlamlı! Ama daha sonra, otomotiv sektöründeki tarifelerimin Michigan eyaletinde sektöre zarar vereceği yönündeki bugünkü yazı gibi bazı işe yaramaz şeylerle ortaya çıkıyorlar." ifadesini kullandı.