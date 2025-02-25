Terör ordusundan Batı Şeria’da kanlı baskın! Çok sayıda yaralı var

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birçok noktadan düzenlediği baskında Filistinli 3 çocuk yaralandı, 15 Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nablus kentinde saldırılara devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 14 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuğun bacaklarına isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle, 14 yaşındaki bir başka çocuğun ise çatışmalarda düşerek yaralandığı, 15 kişinin ise İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

PEŞ PEŞE BASKINLAR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Nablus'un çeşitli noktalarına baskınlar düzenledi. İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Nablus'un birçok mahallesinde iş yerlerine baskın düzenleyip geri çekilmişti. İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Hamas'la 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı saldırılar, her geçen gün genişliyor.

İsrail askerleri, yaklaşık bir ayı aşkın süredir yürüttüğü saldırılarını Cenin, Tulkerim, Tubas başta olmak üzere bölgedeki mülteci kamplarına da taşımıştı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bu saldırılar sırasında 61 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi zorla yerinden edildi, bölgedeki evler, mülkler ve altyapı tahrip edildi.

İsrail, bölgedeki gerginliği tırmandırmayı sürdürürken 23 Şubat akşam saatlerinde tanklarla Batı Şeria'ya girerek kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.