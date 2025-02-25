Almanya’da uçuşlara grev engeli! 27 Şubat’ta başlayacak | 1.600’den fazlası iptal olacak

Almanya'da uçuşlara grev engeli | Fotoğraf-AA Arşiv

Alman sendika Ver.di, daha önce Almanya'nın en büyük ikinci havalimanında kamu sektörü çalışanları ve yer hizmetleri personeli için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin ikinci turunun sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı almıştı.

GREV MAKSADI ÜCRETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Ver.di, söz konusu grev girişimiyle, havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesini hedefliyor. Sendika, söz konusu çalışanların ücretlerine yüzde 8'lik artış talep ediyor. Bunun yanında ayda en az 350 avroluk ek ödenek ve 3 gün ilave izin de sendikanın talepleri arasında yer alıyor.

İşverenler de artan faiz oranlarıyla yüksek borçluluğa dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını savunuyor.