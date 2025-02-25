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Kolombiya’da peruk altında kokain ticareti! Ekipler makasla kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 10:38
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Kolombiya’da peruk altında kokain ticareti! Ekipler makasla kesti

Kolombiya’da bir adam peruğun altına sakladığı10 bin euro değerindeki 19 adet kokain kapsül kokaini Amsterdam’a kaçırmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Kolombiya vatandaşı bir kişi, peruğun altına sakladığı kokaini kaçırmaya çalışırken yakalandı. Kolombiyalı adam 20 Şubat'ta Cartagena kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek için uçağa binerken yakalandı.

Polis tarafından fark edilen adamın, 10 bin euro değerindeki 19 adet kokain kapsülü peruğun altına saklandığı kaydedildi.

Peruğundan kokain kapsülü çıktı (A Haber ekran görüntüsü)Peruğundan kokain kapsülü çıktı (A Haber ekran görüntüsü)

Tutuklanan Kolombiyalı adam, uyuşturucu madde ticareti, üretimi ve uyuşturucu madde taşımak suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

Peruğundan kokain kapsülü çıktı (A Haber ekran görüntüsü)Peruğundan kokain kapsülü çıktı (A Haber ekran görüntüsü)

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