Hem soykırım hem sömürü! Filistin’de İsrail’in organ hırsızlığında kan donduran detaylar: Gizli mezarlar...

İşgalci İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırım devam ederken Gazze'de de kan akmaya devam ediyor. Terör devleti işgalini sürdürürken bir yandan da organ hırsızlığı yapıyor. Filistinlilerin kalıntıları genellikle İsrail askeri bölgelerindeki gizli mezarlara gömülüyor.

Vahşet bununla sınırlı değil. İşgalciler katlettikleri Filistinlilerin bedenleri üzerinde sadece araştırma ve nakil değil satış da yaparak kar etmeye çalışıyor. İsrail'in hırsızlığının kan donduran boyutunda uluslararası hukuk ihlal edildi ancak bu durum dünya gündeminde pek de yer almadı.