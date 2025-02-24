Hem soykırım hem sömürü! Filistin'de İsrail'in organ hırsızlığında kan donduran detaylar: Gizli mezarlar...
İşgalci İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırım devam ederken Gazze'de de kan akmaya devam ediyor. Terör devleti işgalini sürdürürken bir yandan da organ hırsızlığı yapıyor. Filistinlilerin kalıntıları genellikle İsrail askeri bölgelerindeki gizli mezarlara gömülürken işgalciler katlettikleri Filistinlilerin bedenleri üzerinde sadece araştırma ve nakil değil satış da yaparak kar etmeye çalışıyor. İsrail'in hırsızlığının kan donduran boyutunda uluslararası hukuk ihlal edildi ancak bu durum dünya gündeminde pek de yer almadı. İşte İsrail'in Filistin'deki 'ölümcül sömürü'sü ve detaylar..
İşgalci İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırım devam ederken Gazze'de de kan akmaya devam ediyor. Terör devleti işgalini sürdürürken bir yandan da organ hırsızlığı yapıyor. Filistinlilerin kalıntıları genellikle İsrail askeri bölgelerindeki gizli mezarlara gömülüyor.
Vahşet bununla sınırlı değil. İşgalciler katlettikleri Filistinlilerin bedenleri üzerinde sadece araştırma ve nakil değil satış da yaparak kar etmeye çalışıyor. İsrail'in hırsızlığının kan donduran boyutunda uluslararası hukuk ihlal edildi ancak bu durum dünya gündeminde pek de yer almadı.
Katlettikleri Filistinlilerin bedenlerine el koyan terör devleti onları sadece rehin tutmak, vücut kalıntılarını ailelerinden saklamakla kalmadı, organ hırsızlığı ve kaçakçılığı planlarını sürdürmek için de kullandı. İsrail uluslararası hukuku doğrudan ihlal ederek Filistinlilerin organlarını çaldı.
İŞGAL DEVLETİNİN ORGAN HIRSIZLIĞI KANITLANDI
Euro Med Monitor'un belgelediğine göre işgal ordusu onlarca cesedi mezarlardan ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Tıbbi Kompleksi ve Endonezya Hastanesi'nin etrafındaki sokaklardan alırken görüldü. Katledilen Filistinlilerin karaciğerleri, böbrekleri ve kalpleri gibi diğer hayati organlar da dahil olmak üzere İsrail'in organ hırsızlığına dair kanıtlar bulundu.1990 yılında Batı Şeria'nın eski baş sağlık yetkilisi Dr. Hatem Ebu Gazali bir, Birinci İntifada (1987-1993) sırasında "Bir sebepten ötürü organların, özellikle gözlerin ve böbreklerin ilk yıl veya bir buçuk yıl içinde bedenlerden çıkarıldığına dair belirtiler var." demiş ancak bu durum uluslararası medyada beklenen tepkiyi getirmemişti.
KAN DONDURAN HIRSIZLIK
Amerikalı antropolog ve aktivist Nancy Scheper-Hughes'ın konuyu araştırmaya başlamasıyla mesele daha fazla kişi tarafından fark edildi. Scheper-Hughes, 1999'da organ ticaretini ve organ trafiğini izleyen "Organs Watch"u kurdu. Bir yıl içinde, suistimaller üzerine yaptığı araştırma onu İsrail'e götürdü. 2001'de ABD Kongresi alt komitesi duruşmasında ifade verirken Scheper-Hughes, Batı Şeria'daki insan hakları gruplarının kendisine İsrailli patologların Filistinli şehitlerin bedenlerinden doku ve organ çaldığı konusunda şikayette bulunduğunu söyledi.
2013 yılında da İsveçli gazeteci Donald Boström, Birinci İntifada ile 2012'deki Gazze savaşı arasındaki dönemde, İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'ne getirilen "ölü bedenlere yönelik kötü muamelenin rahatsız edici geçmişini" kapsamlı bir şekilde anlatan bir makale yayınladı.
GÖZ KAPAKLARINI YAPIŞTIRIP VERDİLER
Scheper-Hughes ve Boström'ün çalışmalarında ele alınan dönemin çoğunda, İsrail'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü, Dr. Yehuda Hiss tarafından yönetiliyordu. Scheper-Hughes ile Temmuz 2000'de yapılan bir röportajda Hiss, otopsi sırasında cesetlerden deri, kemik, kalp kapakçığı, kornea ve diğer insan parçalarını aldığını açıkça kabul etti ve ailelerin otopsiye onay verdiğini ancak bu hırsızlıklar hakkında bilgilendirilmediklerini söyledi. Cesetlerden sadece korneaları değil, göz bebeklerini de çıkardığını ve göz kapakları yapıştırılarak ailelerine geri verildiğini anlattı.
GİZLİ MEZARLAR
Filistinlilerin kalıntıları genellikle İsrail askeri bölgelerindeki gizli mezarlara gömülüyor. İsrail, cesetleri gömmeden önce her zaman teşhis etmiyor ve nadiren de olsa cesetleri geri getirdiğinde, cesetler genellikle çeşitli çürüme aşamalarında oluyor veya Filistinlilerin kendi soruşturmalarını yapmasının günler alacağı kadar katı bir şekilde donmuş oluyor.
Kudüs Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nden Dr. Saber El-Aloul, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in şehitlerin cesetlerini eksi 35 dereceye kadar soğutulmuş morglarda sakladığını söyledi.