Almanya'nın yeni şansölyesi Merz! Seçimin galibi SPD ile koalisyon arayışında
Almanya'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz oldu. Almanya'da aşırı sağ seçimlerde oyunu ikiye katlarken Merz zaferini ilan etti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon istediklerini belirtern Merz 'Dış ve güvenlik politikası, göç sorunları ve ekonomik durum SPD ile konuşacağımız en önemli 3 başlık' dedi. Ayrıca seçimde 19 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı. İşte detaylar..
Almanya'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz düzenlediği basın toplantısında koalisyona yeşil ışık yaktı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon istediklerini belirten Merz "Dış ve güvenlik politikası, göç sorunları ve ekonomik durum SPD ile konuşacağımız en önemli 3 başlık" dedi.,
ALMANYA'DA KOALİSYON NASIL KURULACAK?
A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan seçime ilişkin detayları aktardı. Yılmaz'ın aktardıkları şu şekilde:
"Tek seçenek var masada duran: Hristiyan Birlikleri ve Sosyal Demokrat Parti. Bir alternatif aşırı sağcı AfD ile belki bir koalisyon kurabilir ancak baştan reddetti Hristiyan Birlik Partileri "Asla AfD ile yan yana gelmeyeceğiz" dediler. Geriye sadece bir tek seçenek kalıyor Sosyal Demokrat Parti, Szholz'un tarihi bir hezimetle en kötü seçim sonucu aldığı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile bir koalisyon. Çünkü iki partinin meclis aritmetiğine baktığımızda milletvekili sayısı çünkü diğer yeşiller ile hiçbir şekilde yan yana gelmek istemeyen Hristiyan Birlik Partiler, sol partiler Merz zaten silmiş durumda.
TEK ALTERNATİF: SPD İLE KOALİSYON
Tek bir alternatif var Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Birlik Partileri ile Almanya'nın 10. başbakanı olması neredeyse artık kesin gibi Merz'in. Henüz daha başbakan olmadı çünkü koalisyon görüşmeleri başlayacak, ve çok hızlı davranmak istiyor merz. Özellikle ABD ve Rusya'ya karşı çok sert açıklamaları vardı. Hem ABD'nin hem de Rusya'nın Almanya'yı büyük bir baskı altına adlığını söyledi. Dolayısı ile Merz şimdi kısa sürede bu koalisyonu hayata geçirmek ve hükümeti kurmak istiyor. Ancak bu o kadar da kolay değil çünkü iki partinin görüş ayrılıkları var. Artık Almanya toplumunun hükümetsiz 1 gün bile geçirmeye tahammülü yok."
MERZ SANDIKTAN GALİP ÇIKTI
Almanya'da pazar günü yapılan kritik seçimin sonuçlanmasının ardından siyaset hareketlendi. Almanya Seçim Kurulu, genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU, oyların yüzde 28,6'sını alarak seçimi önde tamamladı.
Yeni haftanın ilk gününde siyasi partiler seçim sonuçlarını hem yetkili organlarında hem de kamuoyu önünde değerlendirmeye devam etti. Sandıktan birinci çıkan Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'nun Başbakan Adayı Friedrich Merz seçimlere ilişkin Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann ile basın toplantısı düzenledi.
SPD'YE "KOALİSYON" İÇİN YEŞİL IŞIK
Konuşmasında Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) kast ederek, "Siyah-kırmızı bir koalisyon istiyoruz ve önümüzdeki birkaç gün içinde görüşmeler yapacağız. Dış ve güvenlik politikası, göç sorunları ve ekonomik durum SPD ile konuşacağımız en önemli 3 başlık" dedi. Merz, seçim yasasında değişiklik istediklerini belirtti.
PASKALYA'YA KADAR HÜKÜMET KURMA HEDEFİ
En kısa zamanda etkili bir hükümet kurmak istediğini, bunun SPD ile başarılabileceğine vurgu yapan Merz, "Tüm Almanların başbakanı olmak istiyorum" diye konuştu. Merz, Paskalya'ya kadar hükümet kurma hedefini yineledi.
ABD'nin Avrupa'ya olan ilgisinin yeniden başkan seçilen Donald Trump döneminde azaldığını düşündüğünü, ancak transatlantik ilişkilerinin sürdürülmesini umduğunu belirten Merz, bunun için Avrupa'da mutabakata varılması gerektiğine işaret etti. Merz, bu çerçevede dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
MERZ ABD'NİN AÇIKLAMALARINDAN ENDİŞELİ
Dış politika konusuna değinen Merz, "Biz Avrupalılar hızlı hareket edebilmeli ve tek ses olabilmeliyiz" diye konuştu. Merz, Washington'dan gelen açıklamalardan endişe duyduğunu belirten Merz, Trump yönetiminin gümrük vergisi planlarını eleştirdi.
Haziran ayında Lahey'de yapılacak NATO zirvesinde, transatlantik ilişkilerin bundan sonraki gelişiminin nasıl olacağının netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Merz, ABD yönetiminin Ukrayna'yı ve Avrupa'yı dikkate almadan kararlar alma adımlarına yönelik, "Avrupa ile ABD sadece askeri değil, siyasi bir ittifak içindeler. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda ortak bir anlayışa sahibiz" dedi. Merz, ABD ile birlikte bu anlayışı daha da geliştirebilmeyi umduğunu söyledi.
NETANYAHU'YA "TUTUKLANMAMA" SÖZÜ
Merz, hakkında tutuklama emri olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün telefonda görüştüğünü belirterek, tutuklanmadan Almanya'yı ziyaretinin yolunu bulma sözü verdiğini de aktardı.
Almanya'ya yasa dışı girişlerin engellenmesine dönük mesaj veren Merz, ayrıca eski Başbakan ve parti lideri Angela Merkel'in henüz kendisini tebrik için aramadığını, ancak çok sayıda mesaj arasında onun mesajını kaçırmış olabileceğini söyledi.
SCHOLZ'DAN YENİLGİ KABULLENİŞİ
Partisi SPD'nin seçim yenilgisinin ardından kameraların karşısına geçen mevcut Başbakan Olaf Scholz başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, son güne kadar hükümet başkanlığı görevini "hak ettiği şekilde" tamamlamak istediğini belirtti. Bunun kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Scholz, "Almanya Federal Cumhuriyeti'nin dokuzuncu başbakanı ve Federal Cumhuriyet tarihinde bu önemli görevi üstlenen 4. Sosyal Demokrat Partili olmaktan büyük onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
"KÖTÜ SONUÇTAN SORUMLUYUM"
Seçim sonuçlarının SPD adına kötü olduğunu vurgulayan Scholz, kötü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu tekrarladı. Scholz, "Görevi bırakacağım son güne kadar başbakan olarak iyi işler yapmak istiyorum. Geriye dönüp yaptığım çalışmalara şükranla bakıyorum" dedi.
TÜRK KÖKENLİ VEKİLLER
Almanya'da dün yapılan genel seçimde, 19 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı.
Genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarına göre 19 Türk kökenli milletvekili 21. dönem Federal Mecliste görev yapacak. Sosyal Demokrat Parti (SPD) 7, Sol Parti (Die Linke) 7, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) 2, Yeşiller (Grüne) 2, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1 Türk kökenli milletvekili çıkaran partiler oldu.
Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, Derya Türk Nachbaur ve Serdar Yüksel SPD'den parlamentoya seçilen isimler oldu.
Sol Parti'den ise Gökay Akbulut, Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce ve Mirze Edis meclise girmeye hak kazanırken CDU'dan Serap Güler ve Tijen Ataoğlu, Yeşiller'den ise Ayşe Asar ve Filiz Polat milletvekili seçildi. CSU'dan da Hülya Düber partisinin ilk Türk kökenli milletvekili oldu. Almanya'da geçen dönem de 18 Türk kökenli kişi parlamentoya girmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın okullar tatil mi? 25 Şubat Salı eğitime ara verilen iller: İşte Valilik açıklamaları
- TOD TV tek maç satın alınır mı? 2025 paket fiyatları ne kadar? TOD TV üyelik detayları
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Uydudan şifresiz yayınlayan kanallar
- Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler
- Kas gücünüzü artırmanın yeni yolu: Ne spor ne protein! Uzman doktor açıkladı
- Telefonu bırak, sağlığı yakala: Akıllı telefonun beyin ve ruh sağlığına zararları
- İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve itfaiye eri alımı sınav tarihleri
- 1381 engelli öğretmen atanacak! MEB engelli öğretmen başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?
- MSÜ tercihleri başladı mı? 2025 MSÜ tercihleri ne zaman, nereden yapılacak?
- Aç kalmadan kilo verin: Sağlıklı ara öğün önerileri!
- 24 Şubat Pazartesi okul var mı, yok mu? İstanbul’da okullar tatil mi? Eğitime ara verilen iller
- Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Umut Tuncer evli mi, çocuğu var mı?