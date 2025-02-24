Almanya’nın yeni şansölyesi Merz! Seçimin galibi SPD ile koalisyon arayışında

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Başbakan adayı Friedrich Merz | Fotoğraf-AA

PASKALYA'YA KADAR HÜKÜMET KURMA HEDEFİ

En kısa zamanda etkili bir hükümet kurmak istediğini, bunun SPD ile başarılabileceğine vurgu yapan Merz, "Tüm Almanların başbakanı olmak istiyorum" diye konuştu. Merz, Paskalya'ya kadar hükümet kurma hedefini yineledi.

ABD'nin Avrupa'ya olan ilgisinin yeniden başkan seçilen Donald Trump döneminde azaldığını düşündüğünü, ancak transatlantik ilişkilerinin sürdürülmesini umduğunu belirten Merz, bunun için Avrupa'da mutabakata varılması gerektiğine işaret etti. Merz, bu çerçevede dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

MERZ ABD'NİN AÇIKLAMALARINDAN ENDİŞELİ

Dış politika konusuna değinen Merz, "Biz Avrupalılar hızlı hareket edebilmeli ve tek ses olabilmeliyiz" diye konuştu. Merz, Washington'dan gelen açıklamalardan endişe duyduğunu belirten Merz, Trump yönetiminin gümrük vergisi planlarını eleştirdi.

Haziran ayında Lahey'de yapılacak NATO zirvesinde, transatlantik ilişkilerin bundan sonraki gelişiminin nasıl olacağının netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Merz, ABD yönetiminin Ukrayna'yı ve Avrupa'yı dikkate almadan kararlar alma adımlarına yönelik, "Avrupa ile ABD sadece askeri değil, siyasi bir ittifak içindeler. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda ortak bir anlayışa sahibiz" dedi. Merz, ABD ile birlikte bu anlayışı daha da geliştirebilmeyi umduğunu söyledi.