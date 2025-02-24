ABD Dedeağaç'tan çekiliyor: Stratejik üs kapatılacak!
Yunan basını Dimokratia, ABD’nin Türkiye sınırına yakın Dedeağaç’taki askeri varlığını sonlandıracağını duyurdu. Haberde, “Trump, ABD askerlerini Dedeağaç’tan çekecek” ifadeleri yer aldı.
2020 yılında ABD yönetimi, Türkiye sınırına yakın Dedeağaç'ta bir deniz ve hava üssü kurarak bölgeye helikopterler, askeri araçlar ve mühimmat sevk etmişti. Bu hamle, Yunanistan'ı stratejik olarak güçlendirirken Türkiye'nin tepkisini çekmişti.
Ancak Yunan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Dimokratia gazetesine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak talebi üzerine Dedeağaç Üssü'nün kapatılması emrini verdi.
Haberde "Trump, ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığını sona erdirecek" ifadesi öne çıktı.
TRUMP'TAN ŞAŞIRTAN KARAR
Dimokratia, bu hamlenin Yunanistan için büyük bir stratejik kayıp olacağını vurgularken, ABD'nin bu adımıyla Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i zor durumda bıraktığını belirtti.
UKRAYNA SAVAŞI SONRASI ÇEKİLME
Yunan basını, Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte ABD'nin Dedeağaç limanından tamamen çekileceğini iddia etti.
TÜRKİYE AVANTAJLI KONUMA MI GEÇİYOR?
Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise "Türkler, bu süreçte yaşanan karmaşadan faydalanarak kendi çıkarlarına uygun hamle yapma fırsatı buldu" ifadesi oldu.