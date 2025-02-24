ABD Dedeağaç’tan çekiliyor: Stratejik üs kapatılacak!

Dimokratia gazetesi ekran görüntüsü

Haberde "Trump, ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığını sona erdirecek" ifadesi öne çıktı.

TRUMP'TAN ŞAŞIRTAN KARAR

Dimokratia, bu hamlenin Yunanistan için büyük bir stratejik kayıp olacağını vurgularken, ABD'nin bu adımıyla Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i zor durumda bıraktığını belirtti.

UKRAYNA SAVAŞI SONRASI ÇEKİLME

Yunan basını, Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte ABD'nin Dedeağaç limanından tamamen çekileceğini iddia etti.

TÜRKİYE AVANTAJLI KONUMA MI GEÇİYOR?

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise "Türkler, bu süreçte yaşanan karmaşadan faydalanarak kendi çıkarlarına uygun hamle yapma fırsatı buldu" ifadesi oldu.