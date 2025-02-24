Türkiye karşıtı cephe harekete geçti! İngiliz basını Türk yargısını hedef aldı

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İNGİLİZ GAZETESİ İMAMOĞLU'NUN AVUKATLIĞINA SOYUNDU

Tarafsızlık iddiasıyla hareket eden Financial Times, hukuki süreci görmezden gelerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargıya yönelik tehdit içerikli açıklamalarını adeta akladı. Daha yargı süreci tamamlanmadan İmamoğlu'nu savunmaya geçen gazete, hukukun üstünlüğünü yok sayarak yargıya müdahale çağrısı yaparcasına bir dil kullandı.

BATI BASINI YİNE TERÖR DESTEKÇİLERİNE ARKA ÇIKIYOR

Financial Times, sadece İmamoğlu'nu değil, terör bağlantıları nedeniyle hakkında hukuki işlem başlatılan birçok ismi de savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret eden astrolog Hilal Saraç, PKK ile bağlantılı akademisyenler ve gazeteciler, İngiliz basını tarafından bir kez daha korunmaya alındı.

Financial Times, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alarak Batı'nın kirli ittifakını gözler önüne serdi.

İMAMOĞLU VE İNGİLİZLER AYNI DİLİ KULLANIYOR

İngiliz basınının desteğini arkasına alan İmamoğlu, Financial Times'a verdiği yanıtta yine Türk yargısını hedef aldı. Suçlamalar karşısında "Bu, halkın demokratik iradesini baltalama girişimi" diyerek algı operasyonunu büyüttü. İmamoğlu'nun, İngiliz basınıyla birlikte hareket etmesi ve aynı dili kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

SUÇ İŞLEYENLER AKLANDI

Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye çalışan Financial Times, The Economist gibi TÜSİAD'ı da korumaya aldı.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın siyasete müdahale eden sözlerini "eleştiri" olarak yansıtan gazete, Gezi olaylarında aktif rol alan menajer Ayşe Barım'ı masumlaştırarak, hükümet karşıtı eylemlerini "protestoya katılım" olarak servis etti.

Gazete ayrıca, özel hayatın gizliliğini ihlal ederek bilirkişinin ses kaydını yayınlayan Barış Pehlivan'ı da aklamaya çalıştı. Pehlivan'ın açık bir suç işlemesine rağmen Financial Times, olayı çarpıtarak gerçeği manipüle etmeye devam etti.

DEM PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA SAHİP ÇIKTILAR

Terör örgütü PKK ile bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınmasını hazmedemeyen Financial Times, devletin kayyım atama kararlarını "siyasi baskı" olarak yorumladı. Terörle mücadeleyi baltalamaya çalışan İngiliz basını, her fırsatta Türkiye karşıtı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.