Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Trump ile Trudeau, telefonda konuştu.



Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele alan ikili, ABD-Kanada sınırındaki fentanil kaçakçılığını sonlandırmak için yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdi.



Önlemler sayesinde sınırdan uyuşturucu akışının azaldığı bildirildi.



KANADA'NIN FENATİLLE MÜCADELESİ



Kanada hükümeti, "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunmuş, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücünü" başlatacaklarını duyurmuştu.



Kanada, ABD'nin tarifelerine karşı sınırdan uyuşturucu girişini engelleme taahhüdü kapsamında emekli komiser Kevin Brosseau'yu "Fentanil Çarı" olarak atamıştı.

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