Hamas'tan Netanyahu’nun Tulkerim baskınına tepki! "Siyasi ve askeri iflası yansıtan bir şov"

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Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu, direnişin kararlılığı karşısında art arda yaşadığı başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışarak, Tulkerim'in direnişçi kampına kışkırtıcı bir ziyarette bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Netanyahu, daha önce de Netzarim ve Philadelphi koridorunda tehditler savurmuştu ancak sonunda oraları terk etmek zorunda kaldı." denildi.

Hamas, "Bu ziyaret, halkımızı ve direnişimizi yıldırmayacak, aksine özgürlük ve zafer yolunda cihadı sürdürme kararlılığımızı artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine düzenlediği baskını, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını tırmandırdığını belirterek kınamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenlemişti.

Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün art arda 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırmıştı.

Netanyahu'nun Batı Şeria'da "güçlü bir saldırı" için orduya talimat verdiği, kararının ardından bölgeye 3 ek tabur gönderildiği bildirilmişti.