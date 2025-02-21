22 Şubat 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Putin'den dikkat çeken Elon Musk talimatı: Güçleri birleştirelim

Putin'den dikkat çeken Elon Musk talimatı: Güçleri birleştirelim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.02.2025 23:40 Güncelleme: 21.02.2025 23:42
ABONE OL
Putin’den dikkat çeken Elon Musk talimatı: Güçleri birleştirelim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en büyük bankalarından Gazprombank'a iş insanı Elon Musk ile işbirliği yapma talimatı verdi. Musk'ın ABD'nin idari birimlerinde yeniden yapılandırma süreciyle ilgilendiğine işaret eden Putin, 'Yeniden yapılandırma süreci bitince bilim işlerine dönecek. Kendisiyle işbirliği yapın. Uzayda birlikte çalışmayı istişare ediyoruz, bu alanda da işbirliği yapabiliriz.' diye konuştu.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Geleceğin Teknolojileri Forumu" kapsamında Gazprombank Başkan Yardımcısı Dmitriy Zauers ile görüştü.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Zauers ile roket ve uzay teknolojileri alanında kullanılan pilleri inceleyen Putin, "Musk ile güçleri birleştirmek lazım." dedi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Musk'ın ABD'nin idari birimlerinde yeniden yapılandırma süreciyle ilgilendiğine işaret eden Putin, "Yeniden yapılandırma süreci bitince bilim işlerine dönecek. Kendisiyle işbirliği yapın. Uzayda birlikte çalışmayı istişare ediyoruz, bu alanda da işbirliği yapabiliriz." diye konuştu.

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Musk, ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın da (DOGE) yöneticiliğini yapıyor.

Gazprombank, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Trump yine Zelenski’yi hedef aldıABD Başkanı Trump yine Zelenski’yi hedef aldı ABD BAŞKANI TRUMP YİNE ZELENSKİ'Yİ HEDEF ALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’den dikkat çeken Elon Musk talimatı: Güçleri birleştirelim Putin’den dikkat çeken Elon Musk talimatı: Güçleri birleştirelim Putin’den dikkat çeken Elon Musk talimatı: Güçleri birleştirelim
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör