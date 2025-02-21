Putin’den dikkat çeken Elon Musk talimatı: Güçleri birleştirelim

(Fotoğraf: AA)

Musk'ın ABD'nin idari birimlerinde yeniden yapılandırma süreciyle ilgilendiğine işaret eden Putin, "Yeniden yapılandırma süreci bitince bilim işlerine dönecek. Kendisiyle işbirliği yapın. Uzayda birlikte çalışmayı istişare ediyoruz, bu alanda da işbirliği yapabiliriz." diye konuştu.

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Musk, ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın da (DOGE) yöneticiliğini yapıyor.

Gazprombank, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.