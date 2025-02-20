İsrail’de patlama! İki otobüs alev alev yandı | Tel Aviv alarma geçti

İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki iki yolcu otobüsünde patlama meydana geldi.

"TERÖR" SALDIRISI OLABİLİR

Patlama sonrası otobüslerde yangın çıkarken, otobüslerin boş olduğu ve patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Polis patlamayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın terör saldırısı olabileceği düşünülüyor.

TEL AVİV ALARMA GEÇTİ

İsrail basınında yer alan haberlerde, iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'in soruşturmaya dahil olduğu ve Tel Aviv metropol bölgesindeki tüm otobüslerde arama yapılması talimatı verildiği aktarıldı.

5 OTOBÜSE ZAMAN AYARLI PATLAYICI DÜZENEK

Soruşturma devam ederken, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, ilk 2 otobüste bir kaç dakika ara ile patlama yaşandığını, yaklaşık 15 dakika sonra ise 3'üncü bir otobüste patlama meydana geldiğini belirterek, 2 otobüsteki patlayıcı düzeneğin ise etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kaynaklar, olayın "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu aktardı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Shin Bet ve polisin talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" talimatını verdi. Patlamalarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.