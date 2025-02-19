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BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan Trump'ın skandal tehcir planına yanıt: Kesinlikle reddediyoruz

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.02.2025 16:03 Güncelleme: 19.02.2025 16:09
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BAE Devlet Başkanı Nahyan’dan Trump’ın skandal tehcir planına yanıt: Kesinlikle reddediyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin Filistin halkını topraklarından çıkarmaya yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtti.

Resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, "iki ülke arasındaki işbirliği ve ortak çalışmanın yanı sıra karşılıklı çıkarları gerçekleştirmek amacıyla bunları çeşitli alanlarda geliştirmenin yollarını" ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan (AFP)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan (AFP)

Toplantıda, "ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası konular ile Filistin başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze Şeridi'ndeki krizle ilgili çabalar ve bunun barış, istikrar ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri" görüşüldü.

Foto: AFPFoto: AFP

ZAYİD: FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARINDAN ÇIKARILMALARINI KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ

Bin Zayid, görüşmede, "BAE'nin, Filistin halkının topraklarından çıkarılmasına yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddettiklerini" ifade etti.

Foto: AFPFoto: AFP

"Bölgesel barışı tehdit edecek çatışmaların genişlemesini önlemenin önemine" dikkati çeken Bin Zayid, "Gazze'nin yeniden inşa sürecinin, bölgede istikrarın sağlanmasının tek yolu olan 'iki devletli çözüm' (Filistin ve İsrail) temelinde kapsamlı ve kalıcı bir barış sürecine bağlı olması gerektiğini" vurguladı.

Foto: AFPFoto: AFP

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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