Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili flaş sözler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin savaşı sonlandırmak istediğini söyledi. Barış için çalıştıklarını belirten Trump, Putin ile "çok yakında" görüşebileceğini ifade etti.



ABD Başkanı Donald Trump, Palm Beach Uluslararası Havaalanı'nda basına açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının hiç başlamaması gereken bir savaş olduğunu ve barış için çalıştıklarını belirten Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşeceği sorusuna, "Zaman belirlenmedi ama çok yakında olabilir." yanıtını verdi. Putin'in savaşı sonlandırmak istediğini belirten Trump, "Bence (Putin) savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum" ifadelerini kullandı. Rusya'nın güçlü bir ordusu olduğunu belirten Trump, "Hitler'i yendiler, Napolyon'u yendiler. Biliyorsunuz, uzun zamandır savaşıyorlar. Bunu daha önce de yaptılar." dedi. Trump, Putin'e yönelik "Ama bence savaşmayı bırakmak istiyor." ifadelerini kullandı.



"PUTİN'İN DEVAM ETMESİ BÜYÜK BİR SORUN OLURDU"

Putin'in Ukrayna'nın tamamını isteyip istemediği şeklindeki bir soruya da yanıt veren Trump, "Bence durmak istiyor. Ona sorduğum soru buydu. Çünkü devam edecekse bu bizim için büyük bir sorun olurdu. Benim için de büyük bir sorun olurdu. Çünkü buna izin veremezsiniz. Bence bitirmek istiyor" yorumunu yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de aynı görüşte olduğunu belirten Trump, "İkisi de hızlı şekilde bitirmek istiyor. Zelenskiy de bitirmek istiyor." diye konuştu.

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