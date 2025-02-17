İsrailli bakandan skandal yıkım tehdidi! "2025 yılında daha fazla yıkacağız"

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İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıdan bu yana, 1967'den beri işgal altında olan Batı Şeria'yı ilhak etme hamlelerinin bir parçası olarak Yahudi yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda.

Tüm bu gelişmeler, İsrail'in resmi makamlarından yapılan açıklamalarının, ilgili uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal ederek ve hiçe sayarak Filistin devletinin kurulmasını reddetmesinin gölgesinde gerçekleşiyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu ve İsrail-Filistin sorununu iki devletli çözüm ilkesine göre çözüm şansını zayıflattığını vurguluyor ve on yıllardır bunların durdurulması için çağrıda bulunuyor.