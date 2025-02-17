Musk'tan ABD Gelir İdaresi'ne özel erişim talebi! Ultra zenginlere savaş mı açıyor? Kurum alarma geçti
ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin Hükümüet Verimliliği Departmanı (DOGE) Başkanı Elon Musk, kişisel vergi mükellefi verilerine erişim için talepte bulundu. Musk'ın ABD'nin ultra zenginleri hakkında da ayrıntılı finansal bilgiler içeren Gelir İdaresi'ne erişim isteği kurumu alarma geçirirken Beyaz Saray sözcüsü Harrison Fields, erişimin 'İsraf, dolandırıcılık ve suistimal, bozuk sistemi' tespit etmekte kullanılacağını savundu. İşte ayrıntılar...
Elon Musk'ın DOGE Servisi, ülkedeki her vergi mükellefi, işletme ve kâr amacı gütmeyen kuruluş hakkında ayrıntılı mali bilgiler içeren, sıkı bir şekilde korunan ABD Gelir İdaresi (IRS) sistemine erişim sağlama talebinde bulundu.
Konuya yakın üç kişinin Washington Post'a aktardığına göre, bu durum vergi dairesinde alarma neden oldu.
The Washington Post tarafından elde edilen DOGE ve Gelir İdaresi arasındaki anlaşma taslağına göre, DOGE yazılım mühendisi Gavin Kliger, kurumda 120 gün çalışacak. Ancak vergi dairesi ve Beyaz Saray, görevlendirmesini aynı süre boyunca tekrar yenileyebilecek. Anlaşma taslağına göre Kliger'in birincil hedefi, mühendislik yardımı ve BT modernizasyon danışmanlığı sağlamak olacak.
Anlaşma, Kliger'in vergi beyannamelerinin gizliliğini korumasını, bunlara yetkisiz erişimleri engellemesini ve kurumdaki görevinin tamamlanmasının ardından kendisiyle paylaşılan bu tür bilgileri imha etmesini gerektiriyor.
Ancak daha önce çalışanlarına dahi sınırlı veriler sunan Gelir İdaresi, taslağa uyulmayacağı yönünde endişelere sahip.
VERİLER HANGİ BİLGİLERİ İÇERİYOR?
Gelir İdaresi çalışanları, "belirli vergi mükelleflerinin hesaplarına anında erişim sağlayabiliyor. Sistem, "hesap bilgilerini araştırmak ve iade talep etmek" ve "bildirimleri, tahsilat belgelerini ve diğer çıktıları otomatik olarak oluşturmak" için kullanılıyor.
Mükelleflerin bireysel ana dosyaları, mükellef kimlik numaraları, emeklilik hesap bilgileri ve bekleyen evlat edinmelere ilişkin ayrıntılar gibi bilgiler de yer alıyor.
BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: DOLANDIRICILIKLARI TESPİT ETMEK İÇİN...
Beyaz Saray sözcüsü Harrison Fields, çalışanın hassas sisteme olası erişimi sorulduğunda, "İsraf, dolandırıcılık ve suistimal, bozuk sistemimizde çok uzun süredir derinden yerleşmiş durumda. Sistemi tespit etmek ve düzeltmek için sisteme doğrudan erişim gerekiyor." dedi.
Fields, "DOGE, Amerikan halkının hükümetinin zor kazanılan vergi dolarlarını neye harcadığını bilmeyi hak ettiği için ortaya çıkardıkları dolandırıcılıkları aydınlatmaya devam edecek." diye ekledi.
ULTRA ZENGİNLERE KARŞI BAŞLATILAN BİR SAVAŞ MI?
The New York Times'ın kaydettiğine göre Trump'ın vergi dairesi (IRS) ajanlarını, siyasi olarak karşı olduğu kişilere yönelik araştırmalar yapmaları ve onları hedef almaları için görevlendirmeyi düşündüğünü ima etmişti.
Eski Gelir İdaresi Komisyon Üyesi Nina Olson, "Gelir İdaresi'nin sahip olduğu bilgiler inanılmaz derecede kişiseldir. Bunlara erişimi olan biri bunları kullanabilir ve bir şekilde kamuya açık hale getirebilir veya bunlarla bir şeyler yapabilir veya bunları başka birilerine yayacak birileriyle paylaşabilir ve haklarınız ihlal edilir." dedi.
Bu durum, 5 Kasım 2024'te ABD seçimlerinde Donald Trump'ı değil rakibi Demokratçı Kamala Harris'i destekleyen ultra zenginleri ve şov dünyasından Amerikalı ünlü isimleri de endişelendiriyor.