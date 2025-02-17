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ULTRA ZENGİNLERE KARŞI BAŞLATILAN BİR SAVAŞ MI?

The New York Times'ın kaydettiğine göre Trump'ın vergi dairesi (IRS) ajanlarını, siyasi olarak karşı olduğu kişilere yönelik araştırmalar yapmaları ve onları hedef almaları için görevlendirmeyi düşündüğünü ima etmişti.

Eski Gelir İdaresi Komisyon Üyesi Nina Olson, "Gelir İdaresi'nin sahip olduğu bilgiler inanılmaz derecede kişiseldir. Bunlara erişimi olan biri bunları kullanabilir ve bir şekilde kamuya açık hale getirebilir veya bunlarla bir şeyler yapabilir veya bunları başka birilerine yayacak birileriyle paylaşabilir ve haklarınız ihlal edilir." dedi.

Bu durum, 5 Kasım 2024'te ABD seçimlerinde Donald Trump'ı değil rakibi Demokratçı Kamala Harris'i destekleyen ultra zenginleri ve şov dünyasından Amerikalı ünlü isimleri de endişelendiriyor.