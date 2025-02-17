ABD'de Trump ve Musk'a protesto!
ABD’nin başkenti Washington’da binlerce kişi, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk başta olmak üzere Başkan Donald Trump yönetimini protesto etti.
ABD Kongresi binasının karşısındaki Union Meydanı'nda toplanan binlerce protestocu, Trump ve Musk karşıtı slogan attı.
Protestocular, ellerindeki pankartlarla Trump hükümetine tepki gösterdi.
Açılımı "50 Eyalette 50 Gösteri 1 Hareket" olan 50501 adlı oluşum tarafından organize edilen eylem, bugün kutlanan Başkanlar Günü tatiline atfen "Kral Günü Yok" başlığı altında düzenlendi.
"MUSK'I KİMSE SEÇMEDİ"
Eylemde, milyarder iş insanı Musk'a yönelik "Musk'ı kimse seçmedi" ve "Musk'ı Mars'a gönderin" şeklinde pankartlar açıldı.
Protestocular, "Darbeyi durdurun" sloganları attı.
50501 tarafından dağıtılan yazılı bildiride, gösterilerin, "Trump yönetiminin ve onun plütokratik müttefiklerinin anti-demokratik ve yasadışı eylemlerine" bir yanıt olduğu belirtildi.
Bildiride, "Tarihin kritik bir anında, Amerikan halkının sesinin duyulmasını ve Beyaz Saray'ın nüfuz ve kontrol satın almaya çalışan bir teknoloji milyarderi tarafından değil, halkın gerçek iradesiyle yönetilmesini talep ederek kararlı bir şekilde duruyoruz." ifadesi yer alındı.
Eylemde, Trump yönetimi tarafından işine son verilmek istenen federal çalışanlara destek vermek, insan hakları, eşitlik ve adalet için mücadele etmenin amaçlandığı kaydedildi.
İlki 5 Şubat'ta düzenlenen 50501 Hareketi protestolarının, Oklahoma City, Tampa, Philadelphia, Pittsburgh, Annapolis, Orlando, Cincinnatı ve daha birçok yerde devam edeceği bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir?
- Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Deprem riski var mı? İşte diri fay hattı sorgulama ve güncel harita
- Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat mı, 8 Ağustos mu? Dünya Kediler günü tarihi ve mesajları
- TÜBİTAK iş başvuru ekranı 2025 | 737 personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm kadrolar...
- AUZEF Kayıt Yenileme 2025: Ne zaman, nasıl, nereden yapılır?
- Miktar yükseldi: e-Devlet’ten başvurana 510 euro yatacak! Çalışan anneye destek ödemesi değişti
- Alperen Şengün oynadı mı, kaç sayı attı? NBA All Star 2025'i kim kazandı?
- Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Altay kar fırtınası Türkiye'yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Şubat Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
- NASA uyardı: 2032'de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü
- iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye'de fiyatı ne kadar olacak?
- AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi günler? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2025