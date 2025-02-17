ABD’de Trump ve Musk’a protesto!

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Bildiride, "Tarihin kritik bir anında, Amerikan halkının sesinin duyulmasını ve Beyaz Saray'ın nüfuz ve kontrol satın almaya çalışan bir teknoloji milyarderi tarafından değil, halkın gerçek iradesiyle yönetilmesini talep ederek kararlı bir şekilde duruyoruz." ifadesi yer alındı.

Eylemde, Trump yönetimi tarafından işine son verilmek istenen federal çalışanlara destek vermek, insan hakları, eşitlik ve adalet için mücadele etmenin amaçlandığı kaydedildi.

İlki 5 Şubat'ta düzenlenen 50501 Hareketi protestolarının, Oklahoma City, Tampa, Philadelphia, Pittsburgh, Annapolis, Orlando, Cincinnatı ve daha birçok yerde devam edeceği bildirildi.