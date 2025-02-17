Kanada'da uçak iniş sırasında takla attı! Faciadan dönüldü
ABD’de son haftalarda peş peşe yaşanan uçak kazalarının ardından, bir kötü haber de Kanada'dan geldi. Toronto'da iniş esnasında ters dönen yolcu uçağı, pistte sürüklenerek alev topuna döndü. Mucizevi şekilde can kaybı yaşanmayan kazada, 18 kişi yaralandı.
ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.
Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.
Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti. Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZANIN BİLANÇOSU NETLEŞTİ: 18 YARALI
Kanada'da iniş yapan bir yolcu uçağının ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişinin yaralandığı açıklandı. Can kaybının ise yaşanmadığı bildirildi.
Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağının ters dönmesi sonucu meydana gelen kazanın detayları netleşmeye başladı. Delta Air Lines'tan yapılan açıklamada, kazaya karışan Bombardier CRJ-900 tipi uçağın firmanın sahibi olduğu Endeavor Air tarafından işletildiği ve 4819 sefer sayılı Delta bağlantı uçuşunu gerçekleştirdiği kaydedildi.
ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine giden uçakta kaza sırasında 76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 80 kişinin bulunduğu bildirildi. Kazada can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 18 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Firmanın, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer uçuşlarını kaza nedeniyle iptal ettiği belirtildi. Delta Air Lines kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, Kanada basını olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti.
FİRMA CEO'SU GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazadan etkilenenlerin yanında olduklarını belirterek, "Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi. Kazayla ilgili ayrıntıları teyit etmeye çalıştıklarını vurgulayan Bastian, güncel bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.
SON ZAMANLARDA YAŞANAN UÇAK KAZALARI
1- ABD'DE UÇAK KAZASI
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopterin havada çarpışarak düştü.
2- AZERBAYCAN "EMBRAER E-190"
Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu J2- 8243 sefer sayılı uçak, Kazakistan'ın Aktau kentinin yaklaşık 3 km yakınlarında düştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişi vardı.
38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Düşen uçakta bulunan toplam 67 kişiden 38'inin hayatını kaybetti, 29'u kurtuldu.Uçaktan sağ çıkanlar arasından 10 kişinin Rus vatandaşı olduğu tespit edildi.
SİS NEDENİYLE YÖN DEĞİŞTİRDİ
Bakü'den Grozni'ye uçan uçağın, bu kentteki sis nedeniyle önce Mahaçkale'ye, ardından da Aktau'ya yönlendirildiği bildirildi.
Acil Durumlar Bakanlığı komuta merkezinde operasyonel karargah oluşturuldu. Bakanlık kazadan önce uçağın acil durum sinyali verdiğini söyledi. Rus basını yolcu uçağının kuş sürüsüne çarparak düşmüş olabileceğini iddia etti.
3- GÜNEY KORE "JEJU AİR"
Güney Kore'de Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen duvara çarptığını belirtti.
Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı. İtfaiye yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 177 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 181 kişiyi taşıyan uçaktan sadece 2 kişinin kurtulduğu tahmin ediliyor.
175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi. Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.
JEJU AİR FİRMASI ÖZÜR AÇIKLAMASI YAPTI
Kazaya karışan Boeing 737-800 tipi uçağın sahibi olan Jeju Air firmasından yapılan açıklamada ise, şirket içi acil durum protokollerinin uygulamaya konduğu kaydedildi. Yolcuların ailelerine destek olmak için özel bir ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, "Kaza nedeniyle zarar gören herkesten ve kamuoyundan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.
4- KANADA
Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafı, Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.
CBC News'in haberine göre, PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı.
Halifax'taki havalimanına inişi sırasında yerel saatle 21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı.
Yolculardan Nikki Valentine, uçağın iniş takımının "düzgünce açılmaması" nedeniyle sol kanadının bir süre yere sürtündüğünü ve alev aldığını belirtti.
Valentine, uçakta yaklaşık 80 yolcunun bulunduğunu ifade ederken, havalimanından yapılan açıklamada uçaktaki yolcu sayısına ilişkin detay yer almadı.
Uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.
5-NORVEÇ
Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı.
Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.
Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.