Kanada’da uçak iniş sırasında takla attı! Faciadan dönüldü

Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazası

3- GÜNEY KORE "JEJU AİR"

Güney Kore'de Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen duvara çarptığını belirtti.

Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı. İtfaiye yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 177 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 181 kişiyi taşıyan uçaktan sadece 2 kişinin kurtulduğu tahmin ediliyor.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi. Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

JEJU AİR FİRMASI ÖZÜR AÇIKLAMASI YAPTI

Kazaya karışan Boeing 737-800 tipi uçağın sahibi olan Jeju Air firmasından yapılan açıklamada ise, şirket içi acil durum protokollerinin uygulamaya konduğu kaydedildi. Yolcuların ailelerine destek olmak için özel bir ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, "Kaza nedeniyle zarar gören herkesten ve kamuoyundan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.