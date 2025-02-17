İsrailli uzmandan dikkat çeken yorum! "Netanyahu zor bir sınav verecek" | "İkinci aşamada sonucu Trump belirleyecek"
İşgalci İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takasının ikinci aşamasına ilişkin İsrailli Askeri Analist Amos Harel'den dikkat çeken açıklama geldi. Harel, Netanyahu'nun karşılaştığı asıl zorluğun iç sorunlarla ilgili olduğuna belirterek Gazze'den çekilmesi karşılığında daha fazla esirin serbest bırakılması için baskı yapmaya çalışması durumunda hükümetteki aşırı sağ görüşlü ortaklarıyla ittifakında zor bir sınav vereceğini aktardı. Harel, ikinci aşamada ise Trump yönetiminin tutumunun neticeyi belirleyeceğini öngördüğünü söyledi.
İşgalci İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takasının ikinci aşamasına ilişkin İsrailli Askeri Analist Amos Harel'den dikkat çeken açıklama geldi.
ANLAŞMAYI BALTALAYACAK YENİ ŞARTLAR
İsrail'de, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlatılması konusunda farklı açıklamalar yapılırken, Tel Aviv yönetiminin anlaşmayı baltalayabilecek yeni şartlar koymaya çalıştığı belirtiliyor.
Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel, "Netanyahu'nun çevresindekiler, esir takası anlaşmasının şartlarının değiştirilip ilk aşamasının uzatılması olasılığına dair öneride bulunuyor." ifadesini kullandı.
Mart başında sona erecek olan ilk aşama kapsamında şu ana kadar altı İsrailli esirin daha sağ olarak serbest bırakılması ve ardından sekiz rehinenin cesedinin teslim edilmesinin beklendiğini kaydeden Harel, şu görüşlerini aktardı:
"İsrail, ikinci aşamada sağ ve ölü 59 esirden daha fazlasının serbest bırakılmasına olanak tanıyabilecek bir çözüm üzerinde çalışıyor. İsrail, fiilen Gazze'den çekilme anlamına gelen Philadelphi Koridorundan çekilme sözünü yerine getirmeden önce Hamas, daha fazla esiri serbest bırakabilir. Fakat Hamas'ın Gazze'ye büyük insani yardım sevkiyatlarının ulaşmasıyla yeniden güven kazanması ve bölgedeki otoritesini aşamalı şekilde sağlamlaştırmasıyla bunun olma ihtimali zayıf görünüyor."
"HAMAS KURULACAK HERHANGİ BİR HÜKÜMETTE YER ALMASIN"
Harel, Netanyahu'ya çevresindekilerin, Gazze'de silahsızlanmanın güvence altına alınması, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde kurulacak herhangi bir hükümette yer almaması gibi anlaşmanın ilerlemesi için bazı fikirler önerdiğini; bu fikirlerin Trump yönetimi tarafından da desteklediğini belirtti.
"NETANYAHU ZOR BİR SINAV VERECEK"
Netanyahu'nun karşılaştığı asıl zorluğun iç sorunlarla ilgili olduğuna işaret eden Harel, şu ifadelere yer verdi:
"İlk aşamadan sonra Gazze'de saldırıların yeniden başlatılması emrini vermez ve Gazze'den çekilmesi karşılığında daha fazla esirin serbest bırakılması için baskı yapmaya çalışırsa hükümetteki aşırı sağ görüşlü ortaklarıyla kurulu ittifakı zor bir sınava tabi tutulacak."
Harel, Netanyahu'nun karşılaştığı bir başka zorluğun da tüm esirlerin iade edilmesine ilişkin artan kamuoyu baskısı ile ordudaki yedek askerlerden bazılarının yeniden çatışmalara katılma konusundaki isteksizliği olduğunu kaydetti.
SONUCU TRUMP BELİRLEYECEK!
İsrailli uzman, Ultra-Ortodoks partilerin, yaygın kamuoyu eleştirisine rağmen Haredi (Ultra Ortodoks Yahudiler) erkeklerini zorunlu askerlikten muaf tutacak bir yasanın çıkarılmasında ısrar etmesine dikkati çekti.
Trump yönetiminin tutumunun neticeyi belirleyeceğini öngören Harel, Netanyahu'nun çevresinden alınan ipuçlarına göre, Hamas'a ek bir askeri maliyet yüklemek; böylece daha fazla siyasi taviz vermeye zorlayabilmek adına Trump'ın saldırıların belirli bir zaman çerçevesinde yeniden başlamasını destekleyebileceği görüşünü savundu.
ATEŞKES VE ESİR TAKASI
Hamas ile İsrail arasında imzalanan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması 42 gün sürecek. Anlaşmanın ilk aşaması kapsamında şu ana kadar İsrail hapishanelerinde tutulan 1135 Filistinli özgürlüğüne kavuşurken, buna karşılık Gazze'de tutulan 19 İsrailli esir de serbest bırakıldı.
İsrail, Gazze'de 73 İsrailli esirin tutulduğunu, bunlardan yarısının hayatta olduğunun tahmin edildiğini öngörüyor. Tel Aviv yönetimi, 3 Şubat'a tekabül eden anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlaması gereken ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakereleri aksatmaya devam ediyor.
İsrail, uzun süre ayak sürümesine rağmen ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin tarihin belirlenmesi için kabinenin toplanacağını duyurdu.