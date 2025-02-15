Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Putin'e şart! "Görüşeceğim ama..." diyerek açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme amacıyla ABD ve Avrupa ile ortak bir plan oluşturulduktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini açıkladı. Rusya tarafından sadece Putin ile görüşeceğini ifade eden Zelenski, 'Sonra Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım, başka hiçbir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim.' dedi.
Zelenski, katıldığı 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde olası müzakereler hakkında konuştu.
Müzakereler konusunda Putin'e güvenmediğini kaydeden Zelenski, bu tür görüşmelerin olması durumunda Ukrayna'nın Batılı müttefikler ile ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.
Zelenski, Rusya ile daha önce de esir takası konusunda görüştüklerini ancak Rusya'nın sözünden caydığını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Zelenski, Trump'ın kendisiyle "istediği zaman arayabilmesi için" cep telefonu numarasını paylaştığını aktardı.
Savaşın bitmesi için öncelikle ABD ve Avrupa ile ortak bir çözüm planı üzerinde çalışmaları gerektiğine dikkatini çeken Zelenski, ancak bundan sonra Putin ile masaya oturacağını kaydetti.
Rusya tarafından sadece Putin ile görüşeceğini ifade eden Zelenski, "Sonra Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım, başka hiçbir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim." dedi.
Zelenski, savaşı bitirme sürecinde arabuluculuktan çok ABD'nin Ukrayna'nın yanında yer almasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Henüz bir barış planı üzerinde konuşmadıkları için bu planın Münih'te imzalanmayacağını kaydeden Zelenski, önce konuyla ilgili Trump'la çalışmaları gerektiğini belirtti.
Ukrayna'daki maden zenginlikleri hakkında işbirliği yapmak amacıyla ABD ile başlatılan görüşmelere değinen Zelenski, hedeflerinin, söz konusu maden kaynaklarını Rusya ve onunla işbirliği yapanlardan korumak olduğunu kaydetti.
Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ne insansız hava aracının (İHA) isabet etmesini değerlendiren Zelenski, Rusya'nın santrale saldırı düzenlediğini ve bu saldırıyla MSC 2025'e bir mesaj iletmek istediğini savundu.