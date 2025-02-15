Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Putin'e şart! "Görüşeceğim ama..." diyerek açıkladı

Savaşın bitmesi için öncelikle ABD ve Avrupa ile ortak bir çözüm planı üzerinde çalışmaları gerektiğine dikkatini çeken Zelenski, ancak bundan sonra Putin ile masaya oturacağını kaydetti.

Rusya tarafından sadece Putin ile görüşeceğini ifade eden Zelenski, "Sonra Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım, başka hiçbir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim." dedi.