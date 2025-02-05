Zelenskiy’den flaş açıklama: Putin ile görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın başlangıcından itibaren ilk kez Rus lider Vladimir Putin ile doğrudan görüşme yapma teklifinde bulundu. Zelenski, "Eğer Ukrayna halkına barış ve kayıpsız bir çözüm sunacak tek yol görüşmekse, o zaman görüşmeye hazırım." dedi.

Bir İngiliz gazetecisiyle röportaj veren Zelenski, Putin ile karşılıklı oturup görüşmeye açık olduğunu ifade etti. Ancak Zelenskiy, "Putin'e kibar olmayacağım ve kendisini düşman olarak görüyorum." diyerek, Putin'e karşı olan tutumunun net olduğunu belirtti.

Ayrıca Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı savunma yardımlarının kesilmesi durumunu da değerlendirdi.

"ABD DESTEĞİ OLMADAN..."

Yardımların şu an devam ettiğini belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın 2025 yılına kadar silahlarının yüzde 40'ını kendi ülkesinde üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Ancak ABD desteği olmadan toprak kaybetme riskinin arttığını belirten Zelenskiy, bu desteğin yokluğunda Ukrayna'nın savunma kapasitesinin yüzde 30 azalacağı ve Avrupa'dan gelen yardımların da etkilenebileceğini ifade etti.

Rusya'nın savaş kayıplarına dair açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rusya'nın yaklaşık 300 ila 350 bin kayıp verdiğini, Ukrayna'nın ise 45 bin 100 ölü ve 390 bin yaralıyla mücadele ettiğini belirtti.