ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bulunduğu uçak mekanik arıza verdi!
Son günlerde peş peşe uçak kazası haberleri gündemden düşmezken ABD’de yeni facianın eşiğinden dönüldü. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun içinde bulunduğu ve Almanya’ya gitmek üzere kalkış yapan sabıkalı Boeing 757 C-32 uçağın mekanik sorun nedeniyle geri döndüğü bildirildi.
ABD'de uçak kazaları peş peşe gelirken bu kez de Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Almanya'ya gitmek üzere bindiği uçakta arıza meydana geldi.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
Rubio'nun içinde bulunduğu ve Almanya'ya gitmek üzere kalkış yapan uçağın, "mekanik sorun" nedeniyle geri döndüğü bildirildi.
MEKANİK SORUN AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun Almanya ziyareti için kalkan uçaktaki aksaklığa ilişkin açıklama yaptı.
Bruce, "Bu akşam Washington'dan Münih'e gidecek olan Bakan Rubio'nun bulunduğu uçakta, mekanik bir sorun yaşandı." ifadesini kullandı.
ARIZALANAN UÇAK BOEING ÇIKTI
Uçağın, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne döndüğünü aktaran Bruce, Rubio'nun Almanya ve Orta Doğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile gideceğini kaydetti.
İsmi belirtilmeyen bir yetkili, "kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Boeing 757 C-32 tipi uçağın kokpit camıyla ilgili teknik bir sorun yaşandığını" ifade etti.
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