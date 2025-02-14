ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun bulunduğu uçak mekanik arıza verdi!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ARIZALANAN UÇAK BOEING ÇIKTI

Uçağın, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne döndüğünü aktaran Bruce, Rubio'nun Almanya ve Orta Doğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile gideceğini kaydetti.

İsmi belirtilmeyen bir yetkili, "kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Boeing 757 C-32 tipi uçağın kokpit camıyla ilgili teknik bir sorun yaşandığını" ifade etti.