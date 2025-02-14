Trump'ın Gazze skandalına ABD'den peş peşe tepki! "Pervasızca ve tehlikeli"

Trump'ın Gazze skandalına ABD'den peş peşe tepki! | Fotoğraf-AA Arşiv

TRUMP'A ÇAĞRI: SÖYLEMLERİNİ GERİ ÇEK

Mektupta, "Sayın Başkan, sivil Filistinli nüfusun Gazze Şeridi'nden kalıcı olarak taşınmasını ve ABD'nin bölgeyi 'ele geçirmesini', 'sahiplenmesini' ve 'Orta Doğu'nun Rivierasına dönüştürmesini ilan eden 4 Şubat 2025 tarihli tehlikeli yorumlarınızı geri çekmeniz için size çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin şu an İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde her zamankinden daha fazla, yapıcı bir rol oynaması gerektiğine işaret edilen mektupta, "Bir Amerikan Başkanının 2 milyon insanın zorla ve kalıcı olarak yerinden edilmesini savunmasından endişe duyuyoruz. Böyle bir eylem yalnızca ahlaki olarak savunulamaz olmakla kalmaz aynı zamanda Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal eder, ABD çıkarlarını ve birliklerini tehlikeye atar ve küresel konumumuzu zayıflatır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"PERVASIZCA VE TEHLİKELİ"

Mektupta, ABD ordusunun bir savaş bölgesinde "böyle bir suçu işlemeleri emri önerisinin de pervasızca ve tehlikeli" olduğuna dikkat çekilerek, 2 milyon insanı zorla yerinden etmeye çalışmanın çok sayıda ABD'linin ölümüne ve dünya çapındaki terörizmde muazzam bir artışa neden olacağı vurgulandı.