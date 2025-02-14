Trump'ın Gazze skandalına ABD'den peş peşe tepki! "Pervasızca ve tehlikeli"
Trump'ın skandal Gazze söylemleri tepkilerin odağında. ABD Temsilciler Meclisindeki 215 Demokrat üyeden 145'i, yazdıkları mektupla çağrı yaparak 'Gazze'yi devralma' konusundaki açıklamalarını geri çekmesi belirtilerek ABD ordusunun bir savaş bölgesinde 'böyle bir suçu işlemeleri emri önerisinin de pervasızca ve tehlikeli' olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca ABD'de 350 Yahudi din adamı, New York Times (NYT) gazetesine ilan vererek Trump'ın planına karşı çıktı ve ilanda 'Yahudi halkı etnik temizliğe hayır diyor!' başlığı kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" açıklamalarına ABD'den peş peşe tepkiler geldi. ABD Temsilciler Meclisindeki 215 Demokrat üyeden 145'i Trump'a açıklamasını geri çekmesini söylerken 350 Yahudi din adamı ise NYT'a (Newyork Times) "Yahudi halkı etnik temizliğe hayır diyor!" başlığındaki ilan ile Trump'a tepki gösterdi.
ABD Temsilciler Meclisindeki 215 Demokrat üyeden 145'i, yazdıkları mektupla Başkan Donald Trump'tan, "Gazze'yi devralma" konusundaki açıklamalarını geri çekmesini istedi. Mektup, yazılmasına öncülük eden Illinois eyaleti Demokrat temsilcisi Sean Casten'in Kongre internet sitesinde yayımlandı.
TRUMP'A ÇAĞRI: SÖYLEMLERİNİ GERİ ÇEK
Mektupta, "Sayın Başkan, sivil Filistinli nüfusun Gazze Şeridi'nden kalıcı olarak taşınmasını ve ABD'nin bölgeyi 'ele geçirmesini', 'sahiplenmesini' ve 'Orta Doğu'nun Rivierasına dönüştürmesini ilan eden 4 Şubat 2025 tarihli tehlikeli yorumlarınızı geri çekmeniz için size çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ABD'nin şu an İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde her zamankinden daha fazla, yapıcı bir rol oynaması gerektiğine işaret edilen mektupta, "Bir Amerikan Başkanının 2 milyon insanın zorla ve kalıcı olarak yerinden edilmesini savunmasından endişe duyuyoruz. Böyle bir eylem yalnızca ahlaki olarak savunulamaz olmakla kalmaz aynı zamanda Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal eder, ABD çıkarlarını ve birliklerini tehlikeye atar ve küresel konumumuzu zayıflatır." değerlendirmesinde bulunuldu.
"PERVASIZCA VE TEHLİKELİ"
Mektupta, ABD ordusunun bir savaş bölgesinde "böyle bir suçu işlemeleri emri önerisinin de pervasızca ve tehlikeli" olduğuna dikkat çekilerek, 2 milyon insanı zorla yerinden etmeye çalışmanın çok sayıda ABD'linin ölümüne ve dünya çapındaki terörizmde muazzam bir artışa neden olacağı vurgulandı.
ABD'nin bu çatışmaya çözüm olarak zorla yerinden etmeyi teşvik edemeyeceğinin altı çizilen mektupta, bunun yürürlükte olan mevcut ateşkese zarar vereceği ve Gazze'nin yeniden inşası ve iki devletli çözüme dayalı kapsamlı bölgesel barışa olan bağlılıklarını teyit eden Arap müttefikleri ile ABD'nin çalışma fırsatını tehlikeye atacağı kaydedildi.
"YAHUDİ HALKI ETNİK TEMİZLİĞE HAYIR DİYOR"
ABD'de 350 Yahudi din adamı, ulusal düzeyde yayın yapan New York Times (NYT) gazetesine ilan vererek, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilere yönelik planına karşı çıktı.
Tam sayfa verilen ilanda, "Trump, tüm Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması çağrısında bulundu. Yahudi halkı etnik temizliğe hayır diyor!" başlığı kullanıldı. İlanın altında, aralarında bazı Yahudi aktivistlerle birlikte 350 hahamın isimlerine yer verilerek, Trump'ın Filistinlileri Gazze'de zorla yerinden etme planına tepki gösterildi.
TRUMP'IN SKANDAL GAZZE SÖYLEMLERİ
ABD Başkanı Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.