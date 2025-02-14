Avrupa Birliği'nden ABD'ye misilleme tehdidi! "Haksız tarifeler cevapsız kalmayacak"
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'yi resmen tehdit etti. Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacaklarını vurguladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, 'ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacağız. AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak' ifadelerini kullandı.
Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.
Son dönemde küresel meselelere ticari bir işlem gibi yaklaşım sergilendiğini belirten von der Leyen, Avrupa'nın bu yeni gerçeklik karşısında değişmesi, akıllı ve açık görüşlü olması gerektiğini kaydetti.
Von der Leyen, AB'nin rekabetçiliği artırmaya, savunmayı güçlendirmeye ve yapay zeka alanında inovasyona odaklandığını vurgulayarak, yeni gerçeklikte harekete geçmenin büyük önem taşıdığını belirtti.
Daha güçlü bir Avrupa'nın ortak tehditlere karşı ABD ile birlikte çalışmasının faydalı olacağına işaret eden von der Leyen, "İşte bu yüzden ticaret savaşlarının ve cezalandırıcı tarifelerin hiçbir anlamı olmadığına inanıyoruz." dedi.
Von der Leyen, gümrük tarifelerinin vergi anlamına geldiğine ve enflasyonu artırabileceğine dikkati çekerek, "Gümrük vergilerinin transatlantik tedarik zincirlerini ne kadar hızlı etkileyebileceğini biliyoruz. Bunun iyi bir iş olduğuna inanmıyoruz." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, şunları kaydetti: "ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacağız. AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Açıkça konuşayım, dünyanın en büyük pazarlarından biriyiz. Ekonomik güvenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için gereken bütün araçlarımızı kullanacağız. Çalışanlarımızı, işletmelerimizi ve tüketicilerimizi bütün aşamalarda koruyacağız."
Von der Leyen, bütün taraflara fayda sağlayacak bir anlaşma üzerine çalışmaya da hazır olduklarını sözlerine ekledi.
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