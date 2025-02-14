Avrupa Birliği'nden ABD'ye misilleme tehdidi! "Haksız tarifeler cevapsız kalmayacak"

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Daha güçlü bir Avrupa'nın ortak tehditlere karşı ABD ile birlikte çalışmasının faydalı olacağına işaret eden von der Leyen, "İşte bu yüzden ticaret savaşlarının ve cezalandırıcı tarifelerin hiçbir anlamı olmadığına inanıyoruz." dedi.

Von der Leyen, gümrük tarifelerinin vergi anlamına geldiğine ve enflasyonu artırabileceğine dikkati çekerek, "Gümrük vergilerinin transatlantik tedarik zincirlerini ne kadar hızlı etkileyebileceğini biliyoruz. Bunun iyi bir iş olduğuna inanmıyoruz." ifadesini kullandı.