14 Şubat 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Gazzelilerden Trump'a net mesaj! "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz"

Gazzelilerden Trump'a net mesaj! "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.02.2025 21:51 Güncelleme: 14.02.2025 21:52
ABONE OL
Gazzelilerden Trump’a net mesaj! Topraklarımızı terk etmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek 'Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği' önerisinde bulunmuştu.Gazze'deyüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını protesto etti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde 'Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar' yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas'ın çağrısıyla Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camii önünde toplanan Filistinliler, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik söylemlerine tepki gösterdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde "Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazzelilerden Trump’a net mesaj! Topraklarımızı terk etmeyeceğiz

Gazzeliler, yerinden edilme planını kategorik olarak reddettiklerini vurgulayarak, topraklarında kalma haklarına bağlılıklarını teyit etti.

Hamas liderlerinden Abdurrahman el-Cemel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerinden edilme planlarına hayır diyoruz. Hak sahibi olanın Filistin halkı olduğunu, Kudüs'ün bizim şehrimiz, terk etmeyeceğimiz topraklarımız olduğunu tüm dünya duysun." ifadelerine yer verdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Cemel, topraklarından hiçbir surette ayrılmayacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek "Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği" önerisinde bulunmuştu.

Gazzeli aktivist Enver Ataullah A Haber’de!Gazzeli aktivist Enver Ataullah A Haber’de!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazzelilerden Trump’a net mesaj! Topraklarımızı terk etmeyeceğiz Gazzelilerden Trump’a net mesaj! Topraklarımızı terk etmeyeceğiz Gazzelilerden Trump’a net mesaj! Topraklarımızı terk etmeyeceğiz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör