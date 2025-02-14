Gazzelilerden Trump'a net mesaj! "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz"

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Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde "Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar" yazılı pankartlar taşıdı.