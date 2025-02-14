Gazzelilerden Trump'a net mesaj! "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek 'Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği' önerisinde bulunmuştu.Gazze'deyüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını protesto etti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde 'Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar' yazılı pankartlar taşıdı.
Hamas'ın çağrısıyla Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camii önünde toplanan Filistinliler, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik söylemlerine tepki gösterdi.
Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde "Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar" yazılı pankartlar taşıdı.
Gazzeliler, yerinden edilme planını kategorik olarak reddettiklerini vurgulayarak, topraklarında kalma haklarına bağlılıklarını teyit etti.
Hamas liderlerinden Abdurrahman el-Cemel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerinden edilme planlarına hayır diyoruz. Hak sahibi olanın Filistin halkı olduğunu, Kudüs'ün bizim şehrimiz, terk etmeyeceğimiz topraklarımız olduğunu tüm dünya duysun." ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar arasındaki rekabet kızışıyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir, kaç yaşında? Evli mi, ne iş yapıyor?
- 14 Şubat A101 aktüel katalog: Hangi ürünler indirimde? Dik süpürge, su sebili, ısıtıcı
- Altında rekorlar peş peşe geldi! Uzmanlar uyarıyor: Tek bir noktaya yatırım yapmayın!
- 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları: En romantik ve anlam dolu sözler ve kutlama mesajları
- Cuma hutbesi konusu nedir? 14 Şubat Cuma hutbesi PDF tam metni
- Sonsuz şansı yanında taşıyan 5 burç! İstediklerini nasıl gerçekleştiriyorlar?
- D vitamini eksikliği: Sanıldığından daha ciddi olan belirtiler
- Berat Kandili iftar vakti: Akşam ezanı kaçta? İl il iftar vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir
- Kişilik testi | Seçtiğin ağaç seni güçlü kılan özelliğini açığa çıkarıyor!
- İndirimli uçak bileti nasıl alınır? 2025 Pegasus 11 euro bilet kampanyası hangi ülkeler için geçerli?
- AZ Alkmaar-Galatasaray maçı bugün saat kaçta? Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda?