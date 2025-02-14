Halep’te Cumhurbaşkanı Şara’ya PKK/YPG’ye operasyon talebi: Ülkemiz teröristlerden temizlensin

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Halep'in Azez ilçesinden protestoya katılan İbrahim Hac Cüneyd, Suriye'nin Beşşar Esed rejiminden nasıl kurtarıldıysa, aynı şekilde terör örgütü PKK/YPG'den de kurtarılacağını söyledi.

Yeni hükümetten operasyonu başlatmak için hareket emri vermesini isteyen Cüneyd, "Ülkemizin tüm hainlerden temizlenmesini istiyoruz. Örgütün ülkemizde konuşlanması kabul edilemez. Çocuklarımızı ve kardeşlerimizi bunlar esir etti. Operasyon için yeni hükümetten sadece bir işaret emri bekliyoruz." ifadesini kullandı.