Esir takası krizi çözülüyor mu? Hamas’tan flaş açıklama

Hamas'tan yapılan açıklamada "İşgalci İsrail ile imzaladığımız esir takası anlaşmasının belirlenen takvime göre devam edeceğini duyuruyoruz." denildi.

İsrail Ordu Radyosu "Ateşkes ve esir takası anlaşmasında yaşanan kriz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne konteyner evlerin ve çadırların girmesine izin vermesiyle çözüldü." açıklamasında bulundu.

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