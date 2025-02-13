Bibi’nin kovduğu savunma bakanı Gallant ilk kez konuştu! İtiraf niteliğinde açıklamalar: 7 Ekim sabahı...

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SIĞINAĞA KOŞTU: NELER OLUP BİTTİĞİNİ BİLMİYORDUK BİLE!

"Tam bir sürprizdi, açıkçası benim için, diğerlerinden daha fazla. Ordu generalleri danışmalarının hiçbir aşaması için beni gece uyandırmadılar bile. Sabahın 6:30'unda beni buldu. Kirya'ya giderken bulabildiğim herkesle konuşmaya çalıştım: belediye liderleri, tanıdığım insanlar. Ordudan veya askeri sekreterlikten doğrudan rapor almak çok zordu. Hepsi Hamas saldırısıyla meşguldü. Kirya'ya vardığımda Pit'e (İsrail Ordu Komuta Sığınağı) girdim. Bence en çarpıcı şey insanların neler olup bittiğini bilmemesiydi. Resim net değildi ve kapsam da öyle. Bu kadar kısa bir sürede böylesine geniş çaplı bir saldırının durum raporunu oluşturmak zordu."

GALLANT'TAN FIKRA: DURUM TOPLANTISINDAKİ İLK CÜMLELERİM HAMAS'I BİTİRECEĞİZDİ!

Gallant, olayın şokulyla Pit'te durum değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktardı ve orada sarf ettiği ilk cümlelerini şöyle aktardı:

'Hamas bize savaş açtı. Çok ağır bir bedel ödeyecekler. Kazanacağız.' dedim. O andan 13 ay sonra görevimin sonuna kadar, odak noktam buydu: savaşı kazanmak ve hedeflerine ulaşmak, tabii ki rehineleri geri getirmek de dahil."