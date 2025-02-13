ABD istihbaratından Orta Doğu'yu karıştıracak rapor: İsrail İran'a saldırı hazırlığında! Tarih verdiler
Amerika merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ulaştığı istihbarat belgeleri, İsrail'in bu yıl İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında oldıuğunu ortaya koydu. Haber Orta Doğu gündemine bomba gibi düşerken yakın dönemde yönetimi teslim eden Joe Biden yönetiminin İran'ın zayıflığından yararlanmak istediği belirtildi. İşte ABD istihbarat raporundan çarpıcı detaylar...
WSJ'nin istihbarat bilgilerine sahip kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu bilgisini içeren rapor hazırladı.
Rapora yakın kaynaklar, ABD istihbarat örgütlerinin Biden yönetiminin son günlerinde, İsrail'in bu yıl İran'ın nükleer tesislerine önemli saldırılar düzenlemeyi düşündüğünü, bunun amacının da İran'ın zayıflığından yararlanmak olduğunu ortaya koydu.
TRUMP YÖNETİMİNE "SALDIR" BASKISI
İki istihbarat kaynağının WSJ'ye aktardığına göre istihbarat analizi, İsrail'in Trump yönetimini saldırıları desteklemeye zorlayacağını, Trump'ın eski Başkan Joe Biden'dan daha fazla saldırıya katılma olasılığının olduğunu düşündüğünü ve Tahran'ın nükleer silah edinme çabalarını durdurma fırsatının kapandığından endişe ettiğini kaydetti.
ABD istihbarat teşkilatının, Başkan Trump yönetiminin ilk günlerinde sunduğu ikinci bir raporda, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları değerlendirdiği belirtildi. İstihbarata yakın bir ABD yetkilisi, bu raporun ABD Başkanı Trump'ın yönetiminin ilk günlerinde yayınlandığını söyledi.
"İSRAİL'İN ABD DESTEĞİNE İHTİYACI OLACAK"
ABD askeri yetkilileri, karmaşık yapıları nedeniyle İran'ın ağır tahkimatlı nükleer tesislerine İsrail tarafından yapılacak bir saldırıda ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyulacağını söyledi.
Netanyahu döneminde İsrail'in ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Yakov Amidror, İran'ın nükleer programını devre dışı bırakmayı kabul ettiği yeni bir anlaşmanın İsrail için daha iyi olacağını belirtti:
"Eğer iyi bir anlaşma sağlanamazsa İsrail, İran'ın nükleer projesine karşı harekete geçmek zorunda kalacak."
İRAN ZAYIFLAMIŞ DURUMDA
İran geçmişte nükleer tesislerinin vurulması halinde misillemede bulunacağı tehdidinde bulunmuştu; ancak Tahran, İsrail'in geçen yıl konvansiyonel askeri tesislerine düzenlediği saldırılar ve Hizbullah ile Hamas gibi bölgesel vekillerinin yaşadığı ağır kayıplar sonrasında önemli ölçüde zayıflamış durumda.
ESAD'IN DÜŞÜŞÜ İRAN'I DERİNDEN SARSTI
Suriye'deki Esad rejiminin düşüşü, İran'ı en önemli müttefiklerinden birinden ve bölgede güç göstermek için kritik bir platformdan da mahrum bıraktı.
WSJ'nin aktardığına göre İran'ın liderleri aynı zamanda kötü yönetim, yolsuzluk ve ağır yaptırımların yol açtığı ekonomik krizle de boğuşuyor ve uluslararası baskının artmasıyla ülke zayıflıyor.
İRAN'DAN ANLAŞMA SİNYALİ
Tahran, ABD ile görüşmelere açık olduğunun sinyallerini veriyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçen hafta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "ABD için en büyük engel İran'ın nükleer silah peşinde koşmasıysa, bu çözülebilir" dedi.
SALDIRI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
WSJ'nin kaydettiğine göre İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırısının zamanlaması ve niteliği muhtemelen ABD ile İsrail arasındaki müzakerelere bağlı olacak ve Gazze ve Lübnan'daki kırılgan ateşkeslerin kaderi de dahil olmak üzere diğer faktörlerden etkilenecek.