Suriye devrik diktatörü Beşar Esad ve İran Dini Lideri Ali Hamaney (Arşiv)

İRAN'DAN ANLAŞMA SİNYALİ

Tahran, ABD ile görüşmelere açık olduğunun sinyallerini veriyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçen hafta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "ABD için en büyük engel İran'ın nükleer silah peşinde koşmasıysa, bu çözülebilir" dedi.

SALDIRI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

WSJ'nin kaydettiğine göre İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırısının zamanlaması ve niteliği muhtemelen ABD ile İsrail arasındaki müzakerelere bağlı olacak ve Gazze ve Lübnan'daki kırılgan ateşkeslerin kaderi de dahil olmak üzere diğer faktörlerden etkilenecek.